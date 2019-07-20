【逃犯條例】婆婆稱被要求出席　提早1小時離開：年紀大可走先喎

修訂《逃犯條例》爭議不斷，繼早前的撐警集會後，建制派今日（20日）於金鐘添馬公園舉辦「守護香港」集會。現場所見，當中不少是「同鄉會」及長者團，在完結前一個多小時，已見有人逐漸離開，有早走者向記者說「有表演睇㗎，但我哋見人多走先啦」。亦有婆婆向記者表示，「大會」原定不需要65歲以上人士參與，其後改變主意，她與丈夫一同前來，拍照後才離開。

有長者出席約一小時後，提早離開，拿手機拍攝婆婆稱是「大會」體諒他們年紀大。（香港01記者攝）

集會邀請多名建制派重量級元老、明星等到場聲援，大會公布有31.6萬人出席，警方則指高峰時有10.3萬人。

大會稱今日有31.6萬人出席「守護香港」集會。（羅君豪攝）

根據「守護香港」集會時間為下午5時至晚上7時，記者發現，不少疑似內地遊客及長者，早於下午5時45分朝著灣仔方向步行離開。有長者表示，自己由東涌前來參與活動，會隨大隊一同乘車，又説他們早已分開不同組別站立。

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↓↓「守護香港」集會↓↓

下午6時正開始，政府總部前往海富中心天橋，有大批穿上白衫或藍衫的市民陸續離開，當中不乏長者。其中一名婆婆向記者解釋説，她非港島區居民，大會原先向他們解釋，不需要65歲以上長者出席，可是兩日前卻改變主意，說希望他們能夠出席，故連同同樣已經70多歲的丈夫一同前來，「依家仲有表演睇，但（大會）佢哋話你哋（長者）年紀大走先，已經可以啦，我哋就當然走啦！」兩老特意在海富中心外「打卡」留念，她未有說明所屬團體。