陳茂波：上周與內地簽訂議定書　為跨境工作教師提供稅務寬免

財政司司長陳茂波今日（21日）發表網誌，提到早前到北京，簽訂了《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》第五議定書，當中內容包括為合資格的跨境工作教師，以及研究人員提供特別稅務寬免。他續稱，相信新措施可促進兩地的人才培訓、交流和科研合作，「有助粵港澳大灣區發展成為國際創科中心」。

陳茂波在北京簽訂《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》第五議定書。（陳茂波網誌相片）

陳茂波今日以「移除稅務障礙 提升競爭力」為題發表網誌。他表示，不少港人都頻繁往返內地工作，部分人對其在內地稅務負擔非常關注，故中國國家稅務總局之前已訂明，在中國境內停留的當天不足24小時，不會納入中國境內「居住天數」；而「有住所」的判定標準，亦有進一步解釋，因此認為港人「享有極為優惠的稅務寬免」。

陳茂波又指，上周五（19日）到北京，與國家稅務總局局長王軍簽訂了《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》第五議定書，其中一項內容，是為合資格的跨境工作教師和研究人員提供特別稅務寬免，如他們的相關收入，已在受僱一方徵稅，當他們在另一方從事研究工作時，就可在該方享有三年免稅待遇。

國家稅務總局局長王軍（左）與陳茂波簽訂《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》第五議定書。（陳茂波網誌相片）

對於新安排，陳茂波指，香港的大專院校在內地已開設了12所產學研基地和研究院，以及兩所分校，現時經常需穿梭兩地的教師和研究人員都能夠受惠。他續稱，相信此舉可促進兩地的人才培訓、交流和科研合作，「有助粵港澳大灣區發展成為國際創科中心」。