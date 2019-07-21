【721遊行・交通持續更新】港鐵列車或飛站　軒尼詩道全封

反對修訂《逃犯條例》風波持續，民陣今日（21）下午發起遊行，由銅鑼灣維園遊行至灣仔盧押道近修頓球場。因應示威活動，多條巴士線改道，九巴、新巴及城巴合共逾百條路線受影響需實施特別交通安排，當中新巴城巴涉80多條；九巴涉33條。港鐵則指，估計天后至金鐘一帶人多，有需要時列車或不停部份車站。遊行開始前約半小時，銅鑼灣港鐵站開始擠滿黑衣人潮。 而民陣遊行隊伍出發後，多名在天后及銅鑼灣街道上等候中途插隊的市民，都走上未有封路的馬路上，現場警方未有制止，現時軒尼詩道東西行車線已全封。

【16:02】警方再發出呼籲，指港島區現正舉行一項由維多利亞公園出發的公眾活動，活動終點設於灣仔莊士敦道及盧押道交界，指參加活動的人士在活動完結後，可經皇后大道東或灣仔道向跑馬地方向離開。

【16:25】新巴、城巴宣布，因應道路封閉，新巴城巴現有1條路線暫停服務，約80條日間路線改道行駛。乘客可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

受影響路線：

暫停路線

W1

改道日間路線

1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12A, 12M, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A, H1, H2, X15

【15:45】民陣遊行隊伍出發後，多名在天后及銅鑼灣街道上等候中途插隊的市民，都走上未有封路的馬路上，現場警方未有制止。現時維園對出的維園道、銅鑼灣崇光百貨對開的怡和街，東西行車線都已被遊行人士企滿。

天后港鐵站在下午三時半仍擠滿黑衣人潮。(麥凱茵攝)

【15:35】銅鑼灣站人潮依然，但離開車站人流順暢，暫未需要封閉出口。

【15:30】天后站仍有大批市民魚貫離開車站，港鐵職員呼籲使用B出口離開，但仍有大排遊行人士選擇由最近維園的A出口前往維園。由於人潮眾多，兩個出口都塞滿黑衣市民。

【14:55】天后及銅鑼灣站都擠滿大批黑衣人潮。天星小輪布，為疏導書展人流，來往灣仔及尖沙咀的服務已於下午二時起增加班次，市民離開書展時可以選擇渡輪服務離開灣仔。

【14:45】九巴宣布，因應港島區的交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

受影響路線如下：

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

102/106

港島方向：不停維園至模範邨各站，加停伊利莎伯大廈、琴行街及電照街站

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

103

港島方向：不停百德新街至美利道各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及盧押道站

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，加停怡和大廈站

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，加停伊利莎伯大廈、永興街及中華游樂會站

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站，加停景隆街及堅拿道西站

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場及聖若瑟小學各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場及南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，加停伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照道站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

115

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，加停堅拿道西站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，加停皇后像廣場、砵甸乍街站、租庇利街及林士街站

新界方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停大會堂及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，加停砵甸乍街站

新界方向：不停維園至興發街各站，加停香港大會堂站

601/680

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，加停清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂臨時總站

新界方向：不停金鐘（東）至維園各站，加停大會堂臨時總站、香港演藝學院、入境事務大樓、永興街站

603

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

619

九龍方向：不停皇后像廣場至維園各站，加停大會堂及入境事務大樓站

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，加停禮頓道及永興街站

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，加停百德新街及杜老誌道站

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停大會堂及入境事務大樓站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至維園各站，加停香港大會堂及入境事務大樓站

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停砵甸乍街站

914/948

港島方向：不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔北臨時總站

九龍方向：不停銅鑼灣天后總站至利源東街各站，加停灣仔北臨時總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵甸乍街站

934

灣景花園方向：不停菲林明道至匯豐總行各站，加停灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵甸乍街站

936

石圍角方向：不停棉花路總站至置地廣場各站，加停灣仔北臨時總站、灣仔碼頭、中環廣場、瑞安中心及砵甸乍街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵甸乍街站

968

港島方向：不停力寶中心至銅鑼灣天后總站各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘、銅鑼灣臨時總站

新界方向：不停銅鑼灣天后總站至匯豐總行各站，加停銅鑼灣臨時總站、中華游樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵甸乍街站

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，加停香港演藝學院站

新界方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心及砵甸乍街站

如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【14:40】由於銅鑼站內黑衣人潮眾多，港鐵職員正疏導人潮，利用F出口(即渣甸坊)離開車站。

【14:35】網上流傳多張圖片，有市民疑在港鐵列車的閘門上，貼上「請勿送中」、「請收回暴動定性」等貼紙。設計與官方貼紙相似。

有港鐵列車出現大量貼紙，仿照港鐵的提示設計，寫上反修例字句。(網上圖片)

【14:00】銅鑼灣站開始出現黑衣人潮。而貿發局則向書展參展商派發單張，指今日10時30分開始，每10至15分鐘安排60座巴士接載參展商職員，直至午夜12時或另行通知為止。

【13:40】港鐵指出，因應有公眾活動進行，預計天后、銅鑼灣、灣仔及金鐘一帶會有較多乘客，部分車站或因應情況，實施人流管制措施。港鐵又指，港島綫列車或會在車站人流太多時，不停個別車站，呼籲乘客需要為行程預留充裕時間。

港鐵銅鑼灣站記利佐治街出口暫未見有太多人流，但現場見有位置被警方鐵馬霸佔。（莊恭南攝）

天后港鐵站A出口已改為只可市民出路面，市民需改用B出口進入港鐵站。(麥凱茵攝)

【13:05】為配合前赴維園人士，天后港鐵站A出口現已改為只可供市民步出路面，要乘搭港鐵市民需改用B出口進入港鐵站。

【13:00】港鐵銅鑼灣站記利佐治街出口暫未見有太多人流，但現場見有位置被警方鐵馬霸佔。

【12:55】政府新聞處發稿，警方指由於港島區將會有多個公眾活動，前往書展的人士要留意有關的臨時人流管制及交通改道措施，同時預料灣仔一帶的人流，在下午及傍晚時分會較平日為多，灣仔港鐵站部分出入口會實施人潮管制，只供離開，呼籲市民從書展現場離開時，應考慮由會展以東一帶，經會議道巴士總站或灣仔碼頭，乘搭公共交通工具，或步行向銅鑼灣方向離開。

九巴有33條巴士線受影響。（資料圖片）

九巴表示，為配合警方的封路安排，今日上午10時30分起，分階段於港島區實施改道及改站措施，由於臨時改道，33條路線的部分巴士站，將於封路期間暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務：

時間：上午10:30起，直至相關道路重開

受影響路線：914、948、968



時間：下午1:00起，直至相關道路重開

受影響路線：108、 112、 116、 673、 681、 690

時間：下午1:30起，直至相關道路重開

受影響路線：102、106、307



時間：下午2:00起，直至相關道路重開

受影響路線：101、103、104、109、111、113、115、117、170、182、601、603、619、671、680、905、934、936、960、961、978



九巴稱，上述臨時改道措施，或因應現場警方指示及實際情況而調整，受影響路線的班次會有所延誤，呼籲乘客預留充裕的出行時間。另外，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

新巴及城巴合共有80多條路線改道。（資料圖片）

新巴及城巴方面，合共80多條路線，將會分階段作相應改道及改站措施。詳情如下：

實施時間 新巴路線 城巴路線 上午 10:30 起 25(往寶馬山)、914、948(往天后) E11(往機場博覽館)、E11A 下午 1:30 起 2(往東區)、106(往東區) 102(往筲箕灣) 下午 2:00 起 2(往中環)、2A、2X、8、8H、8P、

15、15B、23、25、26、38、42、65、

81、101、104、106(往九龍)、109、111、112、113、115、116、601、680、

720、722、905、948、H1、H2(往中環)、X15 1、5B、5X、6、6X、8X、10、11、

12A、12M、19、25A、37A、37B、

40、40M、70(往南區)、72、72A、

75、76、77、88R、90、90B、96、97、102(往美孚)、103、117(往跑馬地)、170(往沙田)、182、 260、307、592、619、671(往鑽石山)、681、690、 780、788(往中環)、789、930、930X、962B、962X、967、969、A11、E11(往天后)

新巴城巴指，上述臨時改道措施，或會因應現場警方指示，以及實際情況再作調整，並將維持至活動結束或道路重開。另外，受影響路線的班次或會因道路封閉而有阻延；份路線的總站位置亦將臨時遷移。

有關個別受影響路線之改道及改站詳情,請登入以下公司網址查詢：

新巴：https://www.nwstbus.com.hk/en/uploadedFiles/21July2019/NWFB.pdf

城巴：https://www.nwstbus.com.hk/en/uploadedFiles/21July2019/Citybus.pdf

市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線：2136 8888；城巴顧客服務專線 2873 0818；瀏覽新巴網頁 www.nwfb.com.hk、城巴網頁 www.citybus.com.hk；參閱張貼於巴士站的通告或下載新巴城巴手機應用程式,掌握有關路線的最新乘車資訊。