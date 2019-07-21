【721遊行・交通持續更新】港鐵預計天后至金鐘多人　列車或飛站

反對修訂《逃犯條例》風波持續，民陣今日（21）下午發起遊行，由銅鑼灣維園遊行至灣仔盧押道近修頓球場。因應示威活動，多條巴士線改道，九巴、新巴及城巴合共逾百條路線受影響需實施特別交通安排，當中新巴城巴涉80多條；九巴涉33條。 警方則預料灣仔一帶的人流，在下午及傍晚時分會比平日多，灣仔港鐵站部分出入口會實施人潮管制只供離開，呼籲市民從書展離開時，考慮搭巴士渡輪離開。而港鐵則指，估計天后至金鐘一帶人多，有需要時列車或不停部份車站。

【14:35】網上流傳多張圖片，有市民疑在港鐵列車的閘門上，貼上「請勿送中」、「請收回暴動定性」等貼紙。設計與官方貼紙相似。

有港鐵列車出現大量貼紙，仿照港鐵的提示設計，寫上反修例字句。(網上圖片)

【14:00】銅鑼灣站開始出現黑衣人潮。而貿發局則向書展參展商派發單張，指今日10時30分開始，每10至15分鐘安排60座巴士接載參展商職員，直至午夜12時或另行通知為止。

【13:40】港鐵指出，因應有公眾活動進行，預計天后、銅鑼灣、灣仔及金鐘一帶會有較多乘客，部分車站或因應情況，實施人流管制措施。港鐵又指，港島綫列車或會在車站人流太多時，不停個別車站，呼籲乘客需要為行程預留充裕時間。

港鐵銅鑼灣站記利佐治街出口暫未見有太多人流，但現場見有位置被警方鐵馬霸佔。（莊恭南攝）

天后港鐵站A出口已改為只可市民出路面，市民需改用B出口進入港鐵站。(麥凱茵攝)

【13:05】為配合前赴維園人士，天后港鐵站A出口現已改為只可供市民步出路面，要乘搭港鐵市民需改用B出口進入港鐵站。

【13:00】港鐵銅鑼灣站記利佐治街出口暫未見有太多人流，但現場見有位置被警方鐵馬霸佔。

【12:55】政府新聞處發稿，警方指由於港島區將會有多個公眾活動，前往書展的人士要留意有關的臨時人流管制及交通改道措施，同時預料灣仔一帶的人流，在下午及傍晚時分會較平日為多，灣仔港鐵站部分出入口會實施人潮管制，只供離開，呼籲市民從書展現場離開時，應考慮由會展以東一帶，經會議道巴士總站或灣仔碼頭，乘搭公共交通工具，或步行向銅鑼灣方向離開。

九巴有33條巴士線受影響。（資料圖片）

九巴表示，為配合警方的封路安排，今日上午10時30分起，分階段於港島區實施改道及改站措施，由於臨時改道，33條路線的部分巴士站，將於封路期間暫停提供智能手機及網上到站時間預報服務：

時間：上午10:30起，直至相關道路重開

受影響路線：914、948、968



時間：下午1:00起，直至相關道路重開

受影響路線：108、 112、 116、 673、 681、 690

時間：下午1:30起，直至相關道路重開

受影響路線：102、106、307



時間：下午2:00起，直至相關道路重開

受影響路線：101、103、104、109、111、113、115、117、170、182、601、603、619、671、680、905、934、936、960、961、978



九巴稱，上述臨時改道措施，或因應現場警方指示及實際情況而調整，受影響路線的班次會有所延誤，呼籲乘客預留充裕的出行時間。另外，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

新巴及城巴合共有80多條路線改道。（資料圖片）

新巴及城巴方面，合共80多條路線，將會分階段作相應改道及改站措施。詳情如下：

實施時間 新巴路線 城巴路線 上午 10:30 起 25(往寶馬山)、914、948(往天后) E11(往機場博覽館)、E11A 下午 1:30 起 2(往東區)、106(往東區) 102(往筲箕灣) 下午 2:00 起 2(往中環)、2A、2X、8、8H、8P、

15、15B、23、25、26、38、42、65、

81、101、104、106(往九龍)、109、111、112、113、115、116、601、680、

720、722、905、948、H1、H2(往中環)、X15 1、5B、5X、6、6X、8X、10、11、

12A、12M、19、25A、37A、37B、

40、40M、70(往南區)、72、72A、

75、76、77、88R、90、90B、96、97、102(往美孚)、103、117(往跑馬地)、170(往沙田)、182、 260、307、592、619、671(往鑽石山)、681、690、 780、788(往中環)、789、930、930X、962B、962X、967、969、A11、E11(往天后)

新巴城巴指，上述臨時改道措施，或會因應現場警方指示，以及實際情況再作調整，並將維持至活動結束或道路重開。另外，受影響路線的班次或會因道路封閉而有阻延；份路線的總站位置亦將臨時遷移。

有關個別受影響路線之改道及改站詳情,請登入以下公司網址查詢：

新巴：https://www.nwstbus.com.hk/en/uploadedFiles/21July2019/NWFB.pdf

城巴：https://www.nwstbus.com.hk/en/uploadedFiles/21July2019/Citybus.pdf

市民如有查詢，可於服務時間內致電新巴顧客服務專線：2136 8888；城巴顧客服務專線 2873 0818；瀏覽新巴網頁 www.nwfb.com.hk、城巴網頁 www.citybus.com.hk；參閱張貼於巴士站的通告或下載新巴城巴手機應用程式,掌握有關路線的最新乘車資訊。