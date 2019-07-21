放榜前曾夜徹夜無眠　楊潤雄憶青蔥歲月：人生是否成功非單看成績

由「多口」小學生、放榜前徹夜無眠的考生，至放棄澳洲的會計工作決意加入政府工作，現任教育局局長楊潤雄的青蔥歲月，令其深諳選擇的重要性。 楊潤雄接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問時，談及對生涯規劃教育的看法，表示考試成績有決定性，影響未來的方向及選擇，但強調人生是否成功，卻非單看成績。 他認為，現在的年輕人事業更闊，比自己這一代更加聰明更加成熟，寄語年輕人要學會接受挑戰和學習。

由不時被訓導主任召見的「多口」小學生、公開試放榜前夕通宵達旦等待黎明的中學生，再到放棄澳洲的會計工作入職政府，楊潤雄的青蔥歲月，可以看到不少人的影子，「人生之中要做好多選擇，有時我也不知怎樣做選擇。」

今年DSE放榜日，觀塘一所中學的學生一起查看成績。（資料圖片/羅君豪攝）

昔日「多口」常被打手板 自稱將勤補拙

儘管現時已經是教育局局長，楊潤雄在年少時也時常被老師責罰。他形容，自己年幼時較為「多口」，因而時常被罰打手板，也試過被記過及要見家長。他認為自己並不算特別聰明，但比別人更加勤力，「我很小的時候，已很自覺一定要努力讀書，現在回想，並非叻過其他同學，而是放很多時間去讀書。」

公開試放榜前一夜，楊潤雄笑言自己的心情，與現時DSE考生等放榜時沒有差別。那一夜，楊潤雄因為壓力徹夜未眠，在街上散步、找朋友聊天，一直捱到第二日取成績。

楊潤雄接受香港賽馬會刊物《駿步人生》訪問。（賽馬會提供）

每個人都有長處 規劃得宜一樣會成功

楊潤雄中學時憑着不錯的成績考入九龍華仁書院。在這所自由且活動多元化的中學裡，他意識到自己並不是「好叻」，每個人在各個不同方面亦有着自己的長處。時至今日，他認為，「讀到大學，出路固然比較穩定，但不少我的中學、小學同學都選擇了不同的路，好多同學在自己選擇的範疇上都發展得不錯。有些甚至規劃得宜，很早已退休，正享受人生。」

他坦言，公開試成績有決定性，影響未來的方向，他認為成績代表某一個特定時刻的表現，對前途有影響，但非決定性，「人生是否成功，非單看成績，反而是看你找不找到自己的路，有否盡心盡力，以及是否把握機遇發揮所長，當然外圍大環境會有影響，但個人的努力仍然很重要。」

沙士期間擔任民政專員 滿足感大

與畢業後就加入政府的年輕人不一樣，楊潤雄曾在澳洲墨爾本擔任會計，一做就是7年。他認為華人在國外，發展空間始終有限，因而當時港府在澳洲招聘政務主任時，便放膽一試，沒想到結果竟然成功了。

身為政務主任，楊潤雄做過許多不同崗位，他自言最愛擔任民政專員做地區工作，因為可以直接感受到市民的需要，滿足感較大：「做民政專員時，剛好是沙士期間，搞地區清潔工作，見證一條街由污槽到乾淨，是好實際的改變。」

楊潤雄在澳洲擔任過7年會計，之後才回到香港加入政府。（資料圖片）

楊潤雄自2017年7月擔任教育局局長，上任後一直大力推動生涯規劃教育，他明言生涯規劃不是要決定未來十年怎樣走，但至少可以幫助一些人早一些知道如何選擇，「以前社會比較簡單，讀完書工作，發展好直線；現在選擇多了，社會又轉得很快，他們必須能夠接受挑戰和學習，方可在人生中繼續前行。」