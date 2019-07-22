【元朗黑夜】石鏡泉倡「籐條教仔」　經濟日報編採聲明：指鹿為馬

反對修訂《逃犯條例》風波持續，上周六（20日）有人發起「撐警集會」，其中《經濟日報》副社長石鏡泉亦有出席，更揚言「教仔」應用藤條及水喉通。無獨有偶，昨晚（21日）有白衣人士，在元朗以藤條及水喉通等武器，多番襲擊市民。 因應石鏡泉的言論，與元朗的襲擊事件有相似之處，部分網民昨晚發起罷買《經濟日報》，甚至抵制經濟日報集團旗下的其他刊物。《香港01》記者今早約11時，就事件致電《經濟日報》總編輯曾世明，惟記者表明身份後，未及提出問題，對方就稱：「對唔住依家開緊會」，然後旋即收線。記者之後以WhatsApp，將問題發至曾世明，惟只獲「藍剔」。記者亦以電郵形式，發問題至《經濟日報》，暫未收到回覆。 記者又曾致電經濟日報集團主席馮紹波的秘書，不過對方稱，該號碼未曾給予任何公司，形容記者侵犯其私隱，之後記者提出問題時，對方已收線。近百名在經濟日報集團旗下刊物的記者發聯署聲明，表示公然提出「藤條水喉通打仔」煽惑暴力的言論，深表震驚及極度遺憾。

石鏡泉於撐警集會揚言，「教仔」應用藤條及水喉通。（HKU Space相片）

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建制派人士於上周六（20日）發起「守護香港」集會，表示支持警方執法，期間石鏡泉亦有出席，批評近日反修例示威的衝擊行為，認為受美國勢力煽動，示威者擲磚、鐵枝的行為不可原諒，更揚言「教仔」要用藤條及水喉通。

石鏡泉發表言論後的翌日，元朗有身穿白衣的疑似黑社會人士，持包括藤條及水喉通在內的武器，無差別襲擊市民，部分人頭破血流，惟警方遲遲未到場，事件最少36人受傷。

上周六建制派舉行撐警集會，高舉「守護香港、全民加油」標語。（資料圖片／羅君豪攝）

元朗襲擊事件後，有網民在「連登討論區」發起罷買《經濟日報》，甚至稱要抵制經濟日報集團旗下的刊物，包括《晴報》、《iMoney智富雜誌》、《U周刊》等。另外，原本於《晴報》撰寫專欄的藝人王喜，今日凌晨在Facebook專頁上表示，「剛剛辭掉晴報專欄寫作即時生效」。

《香港01》今早約11時，致電予《經濟日報》總編輯曾世明，當記者表明身份，表示有事查詢時，曾就回應：「對唔住依家開緊會」，然後旋即收線。記者之後以WhatsApp查詢，詢問《經濟日報》如何處理罷買事件、如何看待石鏡泉的言論與元朗事件，以及石鏡泉是否代表《經濟日報》出席集會，不過暫時未有回覆，只見到「藍剔」。

王喜表示已辭掉《晴報》專欄工作。（王喜facebook專頁截圖）

記者今日早上大約11時10分致電馮紹波的秘書，不過記者尚未提問，對方就質疑記者為何有其電話，記者強調有事向馮先生查詢，惟之後對方稱從未將電話給予任何公司，並形容記者侵犯其私隱。記者提出問題時，對方已經收線。之後記者以電郵形式向《經濟日報》查詢，暫未有回覆。

近百名經濟日報集團旗下刊物的記者發表聯署聲明，表示對於經濟日報副社長石鏡泉上周六（20日），公然提出「藤條水喉通打仔」煽惑暴力的言論，深表震驚及極度遺憾。聲明續指，「作為本港老牌報紙之一，管理層理應知道媒體的話語權及影響力，位高權重的人更加要謹言慎行。然而，經濟日報副社長石鏡泉公然在建制派發起的守護香港集會上，鼓吹群眾拿出家中三呎藤條，並到五金舖買水喉通「教仔」，意圖煽惑他人施暴行兇」。

聲明指石鏡泉言論與與新聞人褒善貶惡 互相違背

石鏡泉在上周六曾在公開活動中強調「我們要教仔」，聲稱「我們要力不要暴，藤條打仔怎叫暴？」聲明批評言論「如同合理化暴力行為，指鹿為馬的定義更敲起了前線記者及編輯在採訪工作及報道新聞的警號。加上當時元朗已經發生連儂牆遭撕毀破壞、社區放映會遭包圍攻擊等事件，石鏡泉卻仍在台上，多謝涉嫌有份『吹雞』參與的元朗鄉親，與新聞人褒善貶惡、維持社會公義的天職互相違背」。

近百名經濟日報集團旗下刊物的記者發表聯署聲明，表示對於經濟日報副社長石鏡泉上周六（20日）公然提出「藤條水喉通打仔」煽惑暴力的言論，深表震驚及極度遺憾。（網上截圖）

就昨日（21日）晚上元朗爆發有「白衣人打黑衣人」的流血事件，聲明指「言論一出，元朗翌日卻出現大批白衫惡漢追打及圍毆無辜市民，更有市民手臂及背部留下被竹枝襲擊後的重重血痕，與石鏡泉的言論不謀而合。在元朗大型施暴事件中，有孕婦不適倒地，多達逾三十人受傷，更有新聞從業員被圍毆，作為新聞集團的管理層，未有譴責針對無辜平民的暴力行為，更沒有捍衛前線記者的採訪安全，反而鼓吹及煽惑施暴行為，實在令人髮指」。

聲明促石鏡泉收回「藤條水喉通打仔」言論

聯署的記者表示「並不認同石鏡泉『藤條水喉通打仔』的言論，同時促請石鏡泉收回有關言論，並嚴格把關『擁有高度誠信及專業操守，貫切提供公正持平的內容』使命。我們一眾新聞工作者將繼續盡最大的努力站在前線，保障每一個持分者，尤其弱勢者，守護真相，守護公義」。