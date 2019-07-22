【元朗黑夜】石鏡泉稱用水喉通「教仔」　網民發起抵制經濟日報

反對修訂《逃犯條例》風波持續，上周六（20日）有人發起「撐警集會」，其中《經濟日報》副社長石鏡泉亦有出席，更揚言「教仔」應用藤條及水喉通。無獨有偶，昨晚（21日）有白衣人士，在元朗以藤條及水喉通等武器，多番襲擊市民。 因應石鏡泉的言論，與元朗的襲擊事件有相似之處，部分網民昨晚發起罷買《經濟日報》，甚至抵制經濟日報集團旗下的其他刊物。《香港01》記者今早約11時，就事件致電《經濟日報》總編輯曾世明，惟記者表明身份後，未及提出問題，對方就稱：「對唔住依家開緊會」，然後旋即收線。記者之後以WhatsApp，將問題發至曾世明，惟只獲「藍剔」。記者亦以電郵形式，發問題至《經濟日報》，暫未收到回覆。 記者又曾致電經濟日報集團主席馮紹波的秘書，不過對方稱，該號碼未曾給予任何公司，形容記者侵犯其私隱，之後記者提出問題時，對方已收線。

石鏡泉於撐警集會揚言，「教仔」應用藤條及水喉通。（HKU Space相片）

建制派人士於上周六（20日）發起「守護香港」集會，表示支持警方執法，期間石鏡泉亦有出席，批評近日反修例示威的衝擊行為，認為受美國勢力煽動，示威者擲磚、鐵枝的行為不可原諒，更揚言「教仔」要用藤條及水喉通。

石鏡泉發表言論後的翌日，元朗有身穿白衣的疑似黑社會人士，持包括藤條及水喉通在內的武器，無差別襲擊市民，部分人頭破血流，惟警方遲遲未到場，事件最少36人受傷。

上周六建制派舉行撐警集會，高舉「守護香港、全民加油」標語。（資料圖片／羅君豪攝）

元朗襲擊事件後，有網民在「連登討論區」發起罷買《經濟日報》，甚至稱要抵制經濟日報集團旗下的刊物，包括《晴報》、《iMoney智富雜誌》、《U周刊》等。另外，原本於《晴報》撰寫專欄的藝人王喜，今日凌晨在Facebook專頁上表示，「剛剛辭掉晴報專欄寫作即時生效」。

《香港01》今早約11時，致電予《經濟日報》總編輯曾世明，當記者表明身份，表示有事查詢時，曾就回應：「對唔住依家開緊會」，然後旋即收線。記者之後以WhatsApp查詢，詢問《經濟日報》如何處理罷買事件、如何看待石鏡泉的言論與元朗事件，以及石鏡泉是否代表《經濟日報》出席集會，不過暫時未有回覆，只見到「藍剔」。

王喜表示已辭掉《晴報》專欄工作。（王喜facebook專頁截圖）

記者今日早上大約11時10分致電馮紹波的秘書，不過記者尚未提問，對方就質疑記者為何有其電話，記者強調有事向馮先生查詢，惟之後對方稱從未將電話給予任何公司，並形容記者侵犯其私隱。記者提出問題時，對方已經收線。之後記者以電郵形式向《經濟日報》查詢，暫未有回覆。