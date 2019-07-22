青年刑毀貨車後欲逃　遭警長開槍制止　官指中彈咎由自取囚30月

兩青年往騷擾一名貨車司機時，司機雖已有一名反黑組警長陪同，青年仍向司機掟磚，警長即往追截，青年不理在場人士安全開車逃走，警長連開兩槍，仍被青年逃脫。惟其中一名青年在事件中受了槍傷，到醫院求醫時落網。兩年年今（22日）於區域法院承認刑事毀壞、抗拒執行職務警務人員等5罪，中彈兼危駕青年被判囚30個月，同行被告亦判入獄4個月，兼須向運菜車司機賠償共2500元。

被告朱揚正為逃避警方追捕時中槍，往醫院求醫時被捕。（資料圖片）

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開車青年認是三合會成員

兩名被告：朱揚正（25歲）及許浩賢（25歲），二人同承認一項刑事毀壞罪，朱另承認抗拒執行職務警務人員罪、危險駕駛罪、沒有展示有效車輛牌照及偽造文件等罪。控方表示朱自稱為三合會組織「和勝和」的成員。

官指中槍咎由自取

法官判刑時指，朱曾有不小心駕駛及危險駕駛案底，雖他在事件期間中槍受傷，但也是他咎由自取，而朱不理其他行人安危，在警長站近車時仍開車，令警長最終開槍，幸而警長在事件中只受輕傷；而許在刑事毀壞罪中的刑責，與朱相同，不接納他只負責「睇水」，指他不顧在場人士安危，向貨車掟磚。

警長伸手入車朱仍開車

案情指，事主去年7月31日由警員陪同下，在屯門青海圍卸貨，但期間事主聽到聲響，走出馬路後，看到朱從一輛私家車下來，以磚頭擊破其貨車的擋風玻璃，其中一名陪同事主的警長跑到首被告的私家車，表露警察身份，當時坐在車上的兩名被告已準備開車離開，雖然警長試圖伸手入車內，抓著朱，但朱仍然開車，導致警長跌倒及撞向石壆。

私家車幾乎撞到警長

警長及後繼續奔跑追截該私家車，期間私家車曾鏟上行人路，而當時路上正有一名行人，混亂間該私家車幾乎撞到警長，警長於是拔槍指出私家車，並大叫「警察，停車，否則開槍」，但私家車依然高速衝向警長，所以警長瞄準司機位開槍，但私家車仍沒停車，於是警長再開槍，同時跳開閃避私家車，並跌倒在地上，私家車逃離現場，警長左膝及雙肘擦傷，左掌有輕微腫脹。

警方後來在元朗發現涉案私家車，而在該私家車上亦發現子彈碎片，該私家車沒展示有效車牌，及使用假車牌。朱同日到醫院求醫，並在右大腿發現變形子彈，而許在3日後被捕。

案件編號：DCCC1164/2018