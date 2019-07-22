【元朗黑夜】元朗34建建制區議員僅5人譴責：唔需要黑社會幫手

周日晚上（21日）元朗發生白衫人士暴力襲擊巿民事件，造成多名市民受傷，引起全城關注。元朗區泛民主派區議員如黃偉賢、杜嘉倫等均譴責暴力，及批評警方執法不力，並到元朗警署抗議。 《香港01》今日致電元朗區34名建制派議員，詢問各人對元朗暴力事件及警方執法的意見。其中九位具名回覆本報查詢的建制派區議員當中，僅五位譴責暴力事件，有不願透露姓名的建制派區議員則直斥離譜，「香港唔需要黑社會幫手。」

昨晚大批白衣人在元朗站襲擊市民，造成多人受傷。(香港01記者攝)

大批白衣人昨夜在元朗攻擊市民及記者，多人受傷。記者向元朗區議會34名建制派議員詢問對事件的看法，當中只有九名議員具名回覆，包括民建聯郭強，蕭浪鳴，馬淑燕、工聯會鄧焯謙，姚國威、實政圓桌陳思靜、新界社團聯會趙秀嫻以及獨立的文家駒、郭慶平，另有一位不願透露姓名的建制區議員亦有回覆。而其餘二十四位議員在截稿前未有回應。

九位具名的建制派議員中，有五位譴責昨晚白衣人的暴力行為，當中包括工聯會姚國威、鄧焯謙，及新界社團聯會趙秀嫻均表示譴責所有暴力行為，姚國威更直言「任何暴力事件都唔應該發生」。陳思靜則引述實政圓桌田北辰昨晚的聲明，指「對元朗相關衝突行使暴力者，予以最嚴厲譴責。」

獨立議員郭慶平稱，即使「各有各理念，但都不可以用暴力解決問題。示威的學生衝擊警察不應該，白衫打途人亦都要譴責。」

不具名建制區議員：事件亦會令香港管治危機更大

有不願透露姓名的建制派區議員更直斥離譜，「香港唔需要黑社會幫手，事件亦會令香港有更大嘅管治危機，國際形象受損。」亦有議員未有明確譴責暴力。

民建聯郭強則指白衣人士不應傷害普通乘客，惟「要搞清楚邊啲係出去（示威）嗰啲人。」並稱反修例運動令社會「無法無天」，令鄉紳們亦一同「無法無天」地教訓示威者。民建聯蕭浪鳴、馬淑燕僅稱不希望見到暴力事件發生，未有明言譴責暴力。獨立議員文家駒則表示不清楚事件。

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多名區議員質疑為何元朗警力不足

昨晚港鐵職員因站內混亂報警，但警方在一段時間才到達現場，更有市民報稱致電999熱線時沒有人接聽。有建制派區議員認為因昨晚港島區有大型示威，令部分元朗警區警力被調到港島，以致警方無法及時趕到現場。姚國威稱已去信警務處，表示關注昨晚元朗警力不足的情況，並說「雖然近日有好多遊行，但亦期望元朗區有足夠警力維持區內安定。」

工聯會鄧焯謙則指警方應檢討當有大型示威發生時，其他警區的人手安排。陳思靜認為，「人手不夠這個事實是存在的」，按其他區議員所述，其他警區的警察亦有被調至西環及中環一帶而警力不足，不過「連999都打不通就太誇張了。」郭慶平亦稱，元朗警察不足的情況常見，他也經常在議會反映，質疑政府為何不派駐更多警察「守護元朗、天水圍。」

而該名不願透露姓名的建制派區議員更透露，網上早有消息流傳有人聚集，但警方未有採取預防措施，擔憂市民會對社會治安失去信心。民建聯郭強則表示，近月示威顯示警察執勤時面對風險，並指「警察都要保護自己，有足夠防備先出到去。」因此要諒解警方昨晚未能及時抵達現場。新界社團聯會趙秀嫻、民建聯馬淑燕則指不清楚警方安排，無法評論。

有區議員建議，可以邀請警方到元朗區議會交代昨晚安排。陳思靜稱，警方肯定要向市民交代及解釋，並認為在區議會公開解畫「是對警方公平。」郭慶平及趙秀嫻亦認為，警方有需要到會上解釋警力不足及延遲到場的原因。