健身中心涉威嚇營銷　學生做好心填問卷被誘買課程　存款幾被取光

旺角健身中心Go Goal Studios的4名職員被指，向2名學生作出威嚇性營銷行為，使2人共購買2.1萬元健身服務。4名職員今（23日）否認2項作出威嚇性營業行為罪受審，其中一名事主作供時指，當日職員在街上叫他幫手填問卷，又說只欠一個，他出於好心答允，卻被帶到健身中心，填表期間，職員要他出示身份證「對資料」，期間遭職員見到他銀包內有提款卡，職員即藉詞稱入錯資料，叫他快提走銀行所有金錢，他不虞有詐把戶口中僅餘的3700元全部取出，職員之後又藉詞稱無法取消課程，收取了他3000元學費。

事主之一的周俊宏稱，案發時他把戶口的3700元取出，即被職員取走3千元交課程費用。（李慧娜攝）

四名被告：黃展澤（20歲）、區存信（24歲）、譚嘉希（21歲）及張梓健（22歲）。首3被告被控於去年‪3月24日，向周俊宏銷售價值3000港元的健身服務時，作出威嚇性營銷行為；而第4被告則被控去年4月4日向梁浩明銷售價值1.8萬元健身服務時，作出威嚇性營銷行為。

職員拍膊稱：差一個收工

控方傳召現職為電腦程式員的22歲事主周俊宏作供，他指事發時仍為學生並兼任圖書館IT技術員，他憶述去年3月24日下班後，行經涉案的和富大廈，但一名黑衣男子突然抓著他的肩膀說「差一個收工」，要求他幫忙填問卷。周指當時出於好心，故跟隨黑衣男職員A到涉案的健身中心Go Goal Studios，抵達後，另有職員B替他量度高度、體重等，又指他「脂肪比例唔係幾好」。

打開銀包被職員見到提款卡

職員B又拿出一份客戶協議書叫他填寫個人資料及簽名，周稱以為填下問卷，無意識到是騙局，故按職員指示填資料及簽署，當時協議書上其餘部分為空白。及後，職員B又叫他出身分證「對資料」，周不虞有詐故按他指示做，但後來職員B又再著他出示提款卡，他稱因害怕，謊稱沒有提款卡，但他正將身分證放回銀包時，職員留意到他銀包內有提款卡，不斷叫他出示用以「對資料」，周終耐不住游說，將提款卡及身分證一同給予職員C。

職員主動陪同到銀行提款

周續指，職員A及後突然拿著他的提款卡出來稱「有職員入錯資料」，叫他到銀行將所有款項提取出來，否則會被「食錢」，周表示當時因「對銀行戶口知識唔係好多」，遂相信他們並由職員D陪同下，從戶口提取3700元。不過返回健身中心時，便看到該客戶協議書中揀選了價值3000元的6堂課程，周表示因想取回身分證盡快離開，故不以為然。

職員稱無法取消課程要求付款

職員A後來又稱出現狀況，無法取消課堂，要求周給他們3000元，周當時十分氣憤並說：「咁你地同詐騙集團有咩分別？」及後因害怕被職員繼續煩擾，故與A商量可否降低金額，A堅持要他付3000元，周最後付款。職員C之後給他客戶協議書的底單及VIP卡，又稱：「認單唔認人。」著他另約時間上來便可取回該3000元。周指當時從沒人向他解釋協議書條款及性質。

案件下午續審。

案件編號：KCCC971/2019