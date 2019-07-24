小孩無心之失撕毀250萬元珍藏成熱話　任伯年珍貴畫作中大免費睇

拍賣會小孩的無心之失，將已故的海派先驅任伯年的畫作帶進大眾視野。今年5月，佳士得舉行「中國近現代書畫」春拍專場，任公估價250萬元的《花鳥四屏》畫作，不幸被小童撕毀，最終收回撤拍。事件固然是藝壇一宗慘劇，卻意外遙距呼應。 適逢中大文物館正舉行本港歷來最大型的任伯年專展，罕有展出由中國美術館借出的82幅珍貴作品，市民可免費近距離欣賞一代畫壇大師佳作。展覽由即日至下月18日止。

展覽中庭掛有一幅任伯年畫像，由鼎鼎大名的徐悲鴻慕偶像之名所畫。姚進莊則是中大文物館館長，對中國藝術史素有研究，亦是今次展覽的策展人，照片相映成趣。（黃舒慧攝）

任伯年是「海上畫派」先驅，於中國繪畫歷史中佔重要一席位。19世紀中葉，太平天國亂象後， 其他地區受到戰亂蹂躪，資金及人才等遂湧入上海，富商明碼實價邀請畫家作畫，亦令藝術氣息遍地開花。



展覽中庭掛有一幅任伯年畫像，中大文物館館長姚進莊指此畫饒有意思，「呢幅畫係由佢的後輩徐悲鴻所畫」。徐悲鴻視任伯年為偶像，但兩人未曾碰過面，徐遂取任的黑白照作畫，更添上色彩；姚館長笑謂有如「二次創作」，畫作平日珍藏於徐悲鴻紀念館，適逢今次中大策展，獲友館借出珍藏展出。

《大腹納涼》盡顯任伯年的幽默，及其對好友的祝頌。（黃舒慧攝）

畫展中多幅畫作趣味盎然，折射任公心中所思。《無香味圖》是展覽中的「鎮場之寶」，姚進莊充當解畫人，畫中的僧侶面朝被綁狗隻，手持大刀，但不必然是屠狗的殘忍題材。他解釋，僧侶眼神銳利，但不具殺氣，亦見泰然，予人非貪婪的感覺，「可能佢係釋放緊隻狗，眼神好似係同觀眾交代放心的訊息」。



《大腹納涼》亦令看畫人會心微笑，畫中主角是任公的好友吳昌碩，姚館長指，吳昌碩本非胖子，但畫中形象體型肥胖，寫意地在樹下乘涼，「係古代，有此體型即等同豐衣足食，係財富象徵，咁舒服乘涼，其實係一種福氣」。他又指，畫作線條流暢俐落，是任公自信筆鋒的表現，亦盡見其功架，「可以見到係完全沒濟筆，一筆到底 。」

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+ 3 + 2

任伯年筆下雅俗共賞，既有文人雅士的風雅，亦有通俗題材，描繪人物、動物，及山水花鳥亦駕輕就熟，例如他以墨迹化深淺濃淡，活靈活現展示驢子肌理及體態，將畫功發揮得淋漓盡致，「唔駛用線條都可以表達到。」



展覽由即日起至下月18日止，姚館長指，任公是中國藝術史上重要人物，惟本港過往從無有系統性將其作品公開展出，「有好多人都返來睇多次，然後仔細欣賞其技法及細節。」

畫展共展出82幅任伯年珍藏作品。（黃舒慧攝）

《妙筆傳神：中國美術館藏任伯年人物畫特展》

日期：即日至8月18日

地點：香港中文大學文物館展廳II及展廳III

時間：周一至三、五、六上午10:00至下午5:00；

周日及公眾假期下午1:00至5:00（周四休館）

票價：全免

查詢：3943 7416