【元朗黑夜】利君雅質林鄭被傳炒魷　視點31報平安：原班人馬續做

特首林鄭月娥昨日(22日)與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒，回應有市民包圍及破壞中聯辦、元朗黑夜事件。期間現任港台節目《視點31》主持利君雅問到特首「過往零晨4點你都可以出嚟見市民，尋晚成晚你去咗邊呢？」、「噚晚係咪就官警黑合演嘅大龍鳳」等問題，其一針見血的提問成為焦點，被網民讚賞並喻為「良心記者」。可是，今日網上瘋傳，港台節目《視點31》主持利君雅今日（23日）黃昏被港台高層召見，亦有論壇開「主題」提及，「利君雅真係收到解顧（僱）信」更指要了解署名人再作「目標」。

今晚8時播出的《視點31》節目中，主持人之一的利君雅如常主持節目，題目亦有關於周日發生的元朗事件。（港台《視點31》截圖）

網民熱傳利君雅今日遭照肺 再解僱

特首林鄭月娥昨日(22日) 與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒，回應有市民包圍及破壞中聯辦、元朗黑夜事件期間，現任港台節目《視點31》主持利君雅追問林鄭及盧偉聰，要求二人直接回答問題，不能迴避。

今日網上瘋傳，指利君雅今日（23日）黃昏被港台高層召見，亦有論壇開「主題」提及，「利君雅真係收到解顧（僱）信」，更指要了解署名人再作「目標」，又有指「（利）今日上咗大房照肺，封解僱信已經印好，欠幾個大老細簽名」，消息鬧得熱烘烘。

正當觀眾擔心利的去留及消息的真偽時，今晚港台8時播放的《視點31》，利君雅如常與拍檔彭德章一同主持，當中有提及林鄭月娥昨日見記者。《視點31》Facebook專頁於節目提要的最後一段，備註暗示 利君雅有得留低：「P.S:《視點31》今集又完成！全組同事忙咗幾日，但得到大家支持，辛苦都值得！下星期二晚原班人馬又要繼續做！」

港台節目《視點31》主持利君雅於昨日(22日)特首林鄭月娥與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒期間，連番質問有關元朗市民無定向疑黑會人士襲擊，一針見血，被網民封為「傳媒女神」。（資料圖片）

▼7.21元朗黑夜▼

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港台節目《視點31》主持利君雅於昨日(22日)特首林鄭月娥與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒期間，連番質問有關元朗市民無定向疑黑會人士襲擊，一針見血，被網民封為「傳媒女神」。（港台截圖）

向林鄭高呼「你哋唔好咁啦，講人話啦」

特首林鄭月娥與一眾司局長和警務處處長盧偉聰昨日見傳媒時，利君雅向林鄭發問：「過往零晨4點你都可以出嚟見市民，噚晚成晚你去咗邊呢？」、「噚晚係咪就官警黑合演嘅大龍鳳」，由於林鄭月娥未有正面回應，令利君雅及在場記者十分不滿，要求林鄭月娥作出回應，期間更表示：「噚晚你瞓唔瞓得着？」在聽到林鄭回答「呢個幾月都好擔憂……」之後，利君雅繼續追擊「大龍鳳」問題，於台下高呼：「你哋唔好咁啦，講人話啦」。大批網民即大為欣賞，並稱她為「良心記者」、「新聞女神」。