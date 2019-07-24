【元朗黑夜】網民阻列車關門　港鐵：港島綫行車需多10至15分鐘

撰文：劉錦華
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修訂逃犯條例爭議未息， 曾引起市民與一波又一波不合作運動表達意見，連登討論區有網民呼籲市民今早在地鐵站採取不合作運動，以阻塞車門關閉等方法癱瘓地鐵運作。
早上近8時半，在金鐘往柴灣方向的月台，部分人士阻礙列車車門關上，有港鐵職員嘗試將乘客推入車廂，期間發生爭執，及後有警員介入，列車才可順利開出。
港鐵表示，受多宗列車車門受阻、乘客需按動緊急掣等事故影響，港島綫來往堅尼地城站及柴灣站的行車時間，預計需要額外10至15分鐘；而港島綫列車預計需額外行車時間，月台乘客較多，候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留充裕時間。
十多名示威者到往柴灣方向月台阻塞車門，擾攘十多分鐘列車尚未開出。（劉錦華攝）
7時半10多名戴口罩黑衣人金鐘站月台現身
今晨7時半，已經開始有十多個黑衣人在金鐘站出現，當中有人戴口罩。及後有一男子指控一名記者推撞他，雙方繼而互相指罵，警察及後介入，但情況反而惡化，有十多名黑衣人士質疑警方放走該名記者的行為是放犯，警察及後離開金鐘站。
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擾攘十多分鐘令列車未能開出
該十多名示威者及後到往柴灣方向月台阻塞車門，擾攘十多分鐘列車尚未開出。有地鐵職員及乘客嘗試推示威者進入或離開車廂，令列車開出，但示威者不滿被人推撞，並繼續阻塞車門，要求職員處理推撞事宜。
經擾攘20分鐘後，有警方督察介入後，列車才得以順利開出，受影響事件，現場一度出現人龍。
港鐵表示，受多宗列車車門受阻、乘客需按動緊急掣等事故影響，港島綫來往堅尼地城站及柴灣站的行車時間，預計需要額外10至15分鐘；而港島綫列車預計需額外行車時間，月台乘客較多，候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留充裕時間。