【元朗黑夜】網民阻列車關門　港鐵：港島綫行車需多10至15分鐘

修訂逃犯條例爭議未息， 曾引起市民與一波又一波不合作運動表達意見，連登討論區有網民呼籲市民今早在地鐵站採取不合作運動，以阻塞車門關閉等方法癱瘓地鐵運作。

早上近8時半，在金鐘往柴灣方向的月台，部分人士阻礙列車車門關上，有港鐵職員嘗試將乘客推入車廂，期間發生爭執，及後有警員介入，列車才可順利開出。

港鐵表示，受多宗列車車門受阻、乘客需按動緊急掣等事故影響，港島綫來往堅尼地城站及柴灣站的行車時間，預計需要額外10至15分鐘；而港島綫列車預計需額外行車時間，月台乘客較多，候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留充裕時間。