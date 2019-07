【元朗黑夜】美日韓等11地區對港發旅遊警示　澳門籲民眾審慎來港

本港社會反對修訂《逃犯條例》引起極大爭議,至今未平息,周日(21日)更有大批白衣人在西鐵元朗站無差別襲擊市民,引起恐慌。繼愛爾蘭外交及貿易部上周二(16日)更新旅遊警示,將香港及澳門的旅遊安全級別顯示為「高度警戒」(High degree of caution)級別後,旅發局今日(24日)確認現時總共11地區,分別提升香港的旅遊警示級別,或呼籲民眾注意來港旅遊安全。

7月21晚上大批白衣人在元朗站追打市民,市民被打至頭破血流。(香港01記者攝)

南韓提醒國民遊港勿穿黑衣及戴口罩

現時暫有11個地區更新旅遊警示,包括日本、台灣、新加坡、韓國、澳門、澳洲、英國、美國、加拿大、愛爾蘭,以及俄羅斯。其中日本及南韓駐港總領事館分別提醒當地民眾,避免到「可能有危險」的地方;南韓方面除了呼籲國民避免到示威地點,更提醒國民若身穿黑色衣服及上戴口罩,又身處於示威地點,有機會被誤認為是示威者。

英國外交部於昨日(23日)發出警告,指近日港島區、九龍及新界部分地區有多次大型示威活動,在和平抗議活動結束後,警察和部分示威者發生衝突,涉及重大暴力。英國外交部認為示威活動可能會持續,尤其是周末時間,呼籲民眾遠離大型公共場所,例如商場、地鐵站等。

韓國駐港總領事館在網頁發出提示,着來港國民勿穿黑衣,並小心拍攝。(總領事館網頁截圖/網上韓語中譯)

即使鄰近香港的澳門,旅遊危機處理辦公室於周一表示,會留意香港情況,並同時提醒居民要審慎計劃香港之旅,避免前往示威及發生衝突地方。

美國駐港澳領事館上周五(19日)發出示威警示,呼籲美國公民切勿前住銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶的示威範圍。(資料圖片/林若勤攝)

美領事館:港已出現「間歇性對抗行動」

美國駐港澳領事館上周五(19日)已發出示威警示,呼籲美國公民切勿前住銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶的示威範圍。據美國駐港澳總領事館的網頁指出,有關《逃犯條例》修訂的示威活動與政府的回應,已成為「間歇性對抗行動」,故呼籲美國公民切勿前往示威範圍。

愛爾蘭外交部在上周二(16日)更新對港澳地區的旅遊警示,呼籲國民到當地需要提高警惕,以及避免前往金鐘地區。(愛爾蘭外交部網站截圖)

另外,愛爾蘭外交及貿易部(Department of Foreign Affairs and Trade)上周二(16日)已更新香港及澳門的旅遊安全級別為「高度警戒」(High degree of caution),呼籲愛爾蘭民眾避免前往金鐘等地。據愛爾蘭外交部的網頁指出,當局建議愛爾蘭民眾計畫前往香港或澳門旅遊,應該提高警惕,呼籲民眾先向當局登記資料以便緊急情況下能立即聯絡,以及購買旅遊保險等。

6月份來港旅客升幅收窄

香港旅遊業議會副主席、立法會旅遊業界議員姚思榮接受《香港01》查詢時表示,香港旅遊業早在6月份開始錄得來港旅客升幅收窄,由今年首5月升幅達15%,跌至6月份升幅收窄至8.5%。姚思榮透露已向政府反映現況,希望政府能及早提供正式回應,以便旅遊業界盡早向外地旅行社及旅客作解釋,釋除顧慮。

另外,姚思榮亦指出,尤其7月發生一連串事件,包括遊行、衝突,甚至爆發流血事件,影響海外旅客來港意欲,其中海外的商務及遊學團尤其受影響。他預料7月份的旅遊數字並不會出現反彈,下跌可能性很大。而6月份本港位於中心地區的酒店入住率相較去年同期下跌逾5%;整體收入更下跌最多20%。惟姚思榮表示,旅議會會繼續向其他地區作宣傳及推廣。