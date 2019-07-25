【元朗黑夜】警署外決堤哭訴青年　求「阿sir畀次機會我去信你」

7月22日，元朗黑夜白衣人追打西鐵乘客翌日，一名青年於元朗警署外聲淚俱下的哭訴，聽來揪心。他很愛元朗，但因此這件事，卻對作為元朗人感到羞恥。 他叫阿Ming，事隔兩天受訪時情緒仍然激動。他認為警隊今次破壞了警民之間的信任，但並非不可挽救。「阿sir，畀次機會吖」一語耳熟能詳的求情，由阿Ming口中說出竟教人反思：「阿sir，畀次機會我去相信你！」 促警方坦誠相待、交代「7‧21」當日的來龍去脈，是他哽咽之中仍勉強擠出的字句。

阿Ming於7．21當晚曾到涉事列車車廂內幫忙。（余俊亮攝）

▼7.21元朗黑夜▼

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「廝殺列車」到屯門站 阻止列車駛走

阿Ming現時住在祖父母位於屯門的家，上周日他回家後，看到元朗西鐵站的流血畫面，待家人入睡後即奔向最近的西鐵屯門站。從元朗方向駛來的「廝殺列車」到站，一時之間，乘客、傷者和受驚的人衝出血跡斑斑的車廂，車廂內遺留了不少斷掉的藤條、折斷的雨傘，阿Ming幫忙頂着車門，不讓這列滿佈證物的列車駛走。

阻同路人打挑釁者：咁做同白衫人無分別

月台有位等車的阿叔，挑釁在場人士，聲言「你哋唔搞搞震都唔會畀人打！」其他人想往他衝去，阿Ming出手阻止。他憶述有位男士目送挑釁者安全離開後，像個孩子一樣大叫、踢門發洩，他感覺到其悲憤，當下只能擁着他直呼「我知呀！」阿Ming認為做法恰當，「我都好嬲、都好想打佢！但咁做就同白衫人無分別！」

一群白衣人當晚在元朗西鐵站，無差別地追打市民，從大堂打入車廂，在場有老有嫩，被打的有孕婦亦有記者，據悉襲擊與社團人士有關。對於社團勢力，在元朗渡過中學生涯的阿Ming承認只聞其名，帶幾分敬畏、幾分恐懼。經元朗一役，他坦言很難接受有人不帶目標地襲擊無辜市民，「元朗很安全」的面紗被撕破，換來市民對元朗的疼惜。

「元朗唔係咁，我熟悉嘅香港唔係咁㗎……」阿Ming一直忍着淚水，但雙手交握、泛白的手指頭騙不過旁人。社區安全建基於市民對警方的信任，但7月21日晚，市民求助警方時，叫天不應、叫地不靈；演變至翌日只需幾句來歷不明的錄音，聲稱再有人策劃襲擊，便足以癱瘓整個元朗，這一切對阿Ming而言都全然陌生。

警署外無戴口罩哭訴片段廣傳

文首提到阿Ming於警署外的哭訴被廣泛報道，在口罩需隨身的時代，不少朋友關心他的安危，不時提醒他勿單獨外出。拋頭露面並非阿Ming的本意，他自己亦感恐懼，但唯有看開：「既然揚咗（曝光了），就要對抗白色恐怖。」

要走出困境，唯有重建市民對警方的信任。「阿sir，畀次機會吖」這句話，過往只適用於市民違規後向執法者求情，但阿Ming想對警員說：「阿sir，畀次機會，畀次機會我相信你！」警民間的信任已被摧毀，阿Ming認為良心警員仍存，關鍵在於警方是否願意坦誠相對，交代7月21日整件事的來龍去脈。他直言華麗的言辭只能自欺，無法欺人，「香港人唔係傻㗎」。

年輕示威者引林榮基言：堅持才有希望

阿港（化名）是阿Ming的朋友，曾「企喺前線嘅後面」，即第二、三、四、五排；6月9日，一名前線示威者突然被拉回後方，阿港見到那人臉頰通紅、淚水鼻水滿面，驚恐之餘，阿港心裡想的是，原來真有人甘願為香港如此付出，自己更沒有不站出來的理由。

訪問這晚氣溫近攝氏30度，阿港不時拉扯面上的口罩，不熱嗎？「梗係熱！仲要平時唔係戴呢隻口罩，頭盔又戴、眼罩又戴，好X熱㗎！」但在前線親歷的齊心，令他抱有一線曙光，又引述銅鑼灣書店前店長林榮基所言－－「不是因為有希望才堅持，而是堅持才有希望」。

阿Ming（左）和阿港（右）於鏡頭後談的，並非只得政治。（余俊亮攝）

受夠生活遭政治淹沒 但事態發展勢不可擋

自6月以來，反修例爭議引發多場遊行、示威和衝突，阿Ming形容整件事已不能停下，「一停就永遠都係咁。」7．21後他夜夜無眠，眼水自然從眼角湧出，但他仍提醒大家應適時放鬆，與家人意見不合亦應避免一時意氣，因後果或無人能承擔，「唔應該走得咁輕易……多一個真係多好多……」

「唔想畀人有喊包嘅形象」

阿Ming和阿港對反修例風波說得頭頭是道，鏡頭後一秒切換，阿Ming笑言原本打算受訪時要穿印有荷馬．辛普森（Homer Simpson，動畫《阿森一族》的角色），將自己隱身入草叢圖案的上衣，因不夠透氣才作罷。兩人身上，年輕人的「無厘頭」和稚氣仍存，但正如阿Ming鏡頭前所言，「呢個年齡嘅人係要去玩、去打機、拍拖，但有啲人係做唔到」。

本周一元朗警署那天，阿Ming哭得極具感染力；但訪談期間他只持續哽咽，將淚水懸在眼眶，他蹙了蹙眉、眼梢微揚地解釋：「我忍住咗，唔想畀人有喊包嘅形象。」