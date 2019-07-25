司機遭迫遷帶走家人遺4狗　判社服令160小時　官：應視其如家人

貨車司機聲稱遭業主截斷水電，攜妻女暫住母親住所，卻遺下四隻成年唐狗在原址未有帶走，令牠們缺水缺糧多天，終被街坊發現報警。被告早前承認殘酷對待動物等3罪，求情時稱他愛錫動物，現已感後悔，他今（25日）於屯門法院被判160小時社會服務令及罰款9000元。裁判官徐綺薇判後向他說：「香港有太多你哩啲唔識尊重動物嘅人，你要視佢地係家人，照顧佢地終老。」

被告黃栢倫在屯門法院認虐畜等罪。（資料圖片）

四隻唐狗缺水缺糧

被告黃栢倫，29歲，報稱貨車司機，被控殘酷對待動物、沒有對禁閉動物處所保持清潔，及無牌畜養狗隻三項罪。案情指，去年12月24日，被告在元朗八鄉元崗新村遺下四隻成年唐狗於一所禁閉屋內，又沒有為狗隻提供糧水。

狗隻有行為問題不合領養

辯方求情稱，被告與妻子育有一名三歲女兒，妻子現懷有兩個月身孕。他指被告社會服務令報告正面，稱他愛錫動物及深感悔意，被迫搬遷才將四隻狗隻遺留原址。辯方又指狗隻被診斷行為有問題，不適合由他人領養，如被告不拿回，可能會遭人道毀滅。被告現居於元朗村屋，有足夠空間飼養，希望取回狗隻。

徐官寄語被告要照顧狗隻終老

裁判官徐綺薇考慮狗隻健康無大礙，判被告160小時社會服務令及罰款9000元，並向他歸還四隻狗隻。她判後向被告表示：「香港有太多你哩啲唔識尊重動物嘅人，你要視佢地係家人，照顧佢地終老。」

案件編號：TMCC1314/2019