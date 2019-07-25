【逃犯條例】將軍澳多處欄杆焊死　地磚鋪膠水　區議員料應付遊行

反修訂《逃犯條例》運動遍地開花，不過，自從有白衣人於上周日（21日）在元朗襲擊市民後，原定本周日（28日）舉行的將軍澳遊行，將延期至8月4日。 有網民發現，有地盤工人正為將軍澳區內多處的行人路欄杆燒焊，疑為防止欄杆被拆。《香港01》曾查問當區區議員，證實有部份欄杆的螺絲帽被燒黑，並已作加固工程。同時，區內亦有不少地磚已鋪上膠水防止撬走。 有區議員指，有關地點均是遊行路線會經過的工作，預料有機會為遊行做準備，估計區內未來會越來越多欄杆被加固。

部份欄杆的接駁位置，亦已作加固工程。（區議員吳文光提供）

近月香港爆發連場大型衝突，有示威者會拆下道路欄杆當成路障。不過，有網民發現，有人為欄杆燒焊，使螺絲位置融化，防止欄杆被拆。

區議員證實部份欄杆曾被燒焊

當區區議員呂文光證實，有關地方欄杆的確有燒焊的痕跡，從圖中所見，欄杆的螺絲帽已被燒黑，更開始變形。此外，部份欄杆的接駁位置，亦已作加固工程。

他說，暫時只見佳景路的欄杆作出有關工程，相信未來區內會有越來越多欄杆被加固，預料可能為遊行準備。

區議員黎銘澤亦證實有關情況，他估計，當欄杆的螺絲帽被燒焊後，市民將難以扭開，欄杆可能難以被拆走。

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地磚被黏膠水 料為遊行作準備

當區區議員鍾錦麟指出，自上周六起，已發現有人在將軍澳警署一帶的地磚黏膠水，後來於寶林寶豐路、坑口重華路等，亦陸續發現地磚有被黏膠水的痕跡。

他估計，有關工程是為將軍澳遊行作準備，以確保遊行能在有秩序的情況下進行。不過，據他了解，警方仍未向附近屋苑商討其遊行安排。