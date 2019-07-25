【光復元朗．持續更新】禁止遊行原因　警方：預計會破壞社會安寧

《逃犯條例》修訂爭議未見平息，上周日（21日）元朗更發生白衣人無差別追打市民的事件。有團體發起7月27日（周六）「光復元朗」遊行抗議，警方今日（25日）下午去信申請人，列出五點理由反對遊行申請。警方表明，是次遊行目的，是針對7月21日元朗的暴力事件，警方有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民和其他公眾人士構成危險。 警方在灣仔軍器廠街一號警察總部舉行記者會，署理新界北總區指揮官曾正科、警察公共關係科總警司謝振中和元朗警區副指揮官陳漢銘出席；其中曾正科指，雖然提出申請估計只有百多人參與，但在社交媒體已有過萬人表示會參與，因此預計只有百多人參與完全不合適；他又解釋指，警方預計遊行破壞社會安寧。

周六發起「光復元朗」遊行 ，署理新界北總區指揮官曾正科表示，已反對發出不反對通知書申請，原因是網上有過萬人會參與，認為會高於發起人指只有300幾人參與的評估。

他指，遊行路線涉及元朗線最主要幹道，附近有輕鐵站，一旦有人誤闌並觸及高壓電纜相信會有危險。其次，遊行終點附近有多個村落，位置空間不足以讓人聚集，參與者會被迫入周邊村及商場，容易有衝突出現。他指，不認為申請人能管理過萬人的遊行，若發出不反對通知書，只會是「不顧及民意的做法。」

曾正科考慮好多因素，與申請人商討過，如果有人當日遊行是犯法，現場拘捕會視乎情況。

明白警方安排與市民預期有落差 會作出檢討

被問及周日即7月21日的狀況，曾正科表示，警方會從區議員、網上群組得知周日的行動，當日六時已有行動指揮中心，承認當日有部署，但有部份警員調配在屯門，而當日港島有大型示威，元朗相對風險較低，以為未有參與者會入元朗，故人手調配不太緊張，但若能加快調配，相信可以令情況惡化，明白市民對警方安排有落差，會作出檢討。