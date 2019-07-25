【元朗黑夜】警方指遊行高風險　參與者對元朗居民存「敵對感情」

有元朗居民擬在周六（27日）發起「光復元朗」遊行，惟警方卻反對。署理新界北總區指揮官曾正科在記者會上表示，是次反對遊行申請的決定是基於三大考慮，包括遊行路線、元朗區公共安全及社會氣氛等。 曾指，申請人估算遊行人士只有約三百人，惟警方評估今次遊行會有過萬人參與，申請人未必有能力控制當日場面；當日遊行路線亦涉及市中心重要路段，終點站一帶附近有不少村落，評估參與者對元朗居民存有「敵對感情」，雙方發生衝突機會甚高，認為遊行會破壞社會安寧，對公眾安全及秩序產生重大威脅，故需要禁止高風險的活動，強調並非犧牲市民的集會自由，亦不同意是害怕地區人士。

署理新界北總區指揮官曾正科在記者會上表示，今次反對遊行申請的決定是基於三大考慮，包括遊行路線、元朗區公共安全及社會氣氛等。（李澤彤攝）

元朗居民鍾健平發起周六「光復元朗」遊行，原定下午三時起步，由水邊村遊樂場，沿元朗大馬路和朗日路，遊行至元朗西鐵站。不過，警方於今日向鍾發出反對遊行及禁止集會的通知。

署理新界北總區指揮官曾正科解釋，警方評估周六遊行將會有過萬人參與，認為高於發起人所預計的三百幾名市民參與的人數，雖然主辦單位會增派糾察支援，但仍未能提供應變處理方案，相信申請人未必能控制當日過萬人的遊行場面。

路段有輕鐵行駛 參與者若誤闖路軌、觸及高壓電纜威脅公眾危險

曾正科指，反對遊行的首要原因涉及遊行路線。他指，今次「光復元朗」的遊行路線經過青山公路元朗段，為元朗市中心最主要的幹道，路段亦有輕鐵行駛，上空鋪滿高壓電纜，即使輕鐵屆時停止行駛，電纜仍然會供電，若有人誤闖路軌並觸及高壓電纜，相信會對周邊市民安全構成威脅。而元朗大馬路一帶有不少非參與者經過，由於道路狹窄，人群或會逼滿其它橫街，救護車到達現場進行救援工作亦會造成困難。

元朗大馬路上人來人往。（資料圖片／胡綽琳攝）

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參與者或對元朗居民存敵意 雙方衝突機會高

曾指，遊行起點並非理想位置，大批人士聚集後會阻塞道路。至於遊行終點則位處公共交通交匯處，附近一帶亦有數條村落，包括南邊圍村、西邊圍村、英龍圍村及商場等，出入人流非常多，該處空間不足以讓人群聚集，預計參與者到達終點後或會被逼入村落及商場，屆時一旦發生衝突，警方亦難以分隔兩邊人士。

其次，警方亦考慮到當區的公共安全。曾正科解釋，今次遊行是基於上周日（21日）的暴力事件，參與者或對元朗居民存有「敵對感情」，評估雙方發生衝突機會甚大。由當日起至今，外界已流傳不少針對鄉郊派別惡意言論、燒祠堂、鼓吹暴力行為等。雖然沒有證據顯示以上種種與申請人有關係，但認為參與者可能有機會發生衝突。

另外，曾正科補充，警方在反對遊行申請上亦考慮到社會氣氛。外界很多人關注周六遊行安全，截至今日為止，警方一共收到1,700名市民意見，強烈反對警方發出不反對通知書，警方亦收到13封元朗社區領袖發出信件表達關注，直言若警方批出遊行申請「係不顧民意嘅做法。」