【逃犯條例】員佐級協會促毀祖墳「蟑螂」收手　指元朗是集體打鬥

自「7‧21」發生元朗無差別毆打攻擊市民事件之後，警隊被質疑未有克盡己任保護市民，五大紀律部隊聯合譴責暴力行為，警方亦未有參與。消失多時的警察隊員佐級協會主席林志偉今日（25日）發聲明，就近日多宗事件發表回應。
聲明強烈譴責721當日有人侮辱國徽的行為，又將事件提升為「侮辱中華民族的尊嚴」；但未有譴責元朗的「嚴重的集體打鬥事件」，僅強調香港警察絶不容忍任何暴力傷害到無辜市民。
聲明斥議員辦事處被毀、「先人都不能幸免」是暴徒所為，不能以人相稱，形容他們是「蟑螂」並促其收手。
林志偉的聲明逐一回應中聯辦外示威、元朗暴力事件、999熱線不通、有人毀議員辦事處、以及將至的光復元朗行動。
斥辱國徽者為「暴徒」 元朗集體打鬥為「使用暴力人士」
聲明形容「7.21」遊行後出現「暴亂」，破壞目標是中聯辦，「有狂徒向大樓及國徽投擲雞蛋及潑漆」，「令人髮指及痛心」。聲明提及，侮辱國徽即是侮辱國家的尊嚴、侮辱中華民族的尊嚴，是所有中國人都不齒的行為，又形容「無家無國的暴徒」為普天人唾棄。
有人乘警方集中處理西區衝突時 於元朗集結
元朗當晚的無差別襲擊，林志偉僅形容為「嚴重的集體打鬥事件」，未有指拿着長棍鐵通的白衣施襲者為暴徒。林質疑有人乘警方集中處理港島事件，而於元朗聚集；他未有譴責打鬥事件，但強調不管背景、政治立場如何，香港警察絶不容忍任何暴力傷害到無辜市民，警方將調查並將使用暴力人士繩之以法。
999接逾2萬求助是黑客攻擊
聲明提及，當日警方999報案中心，3個小時內收到 24,000 個求助電話，是「電腦黑客攻擊伺服器的慣用手法」；又批評有人聲稱要「收復」元朗、拆祠堂等行為「野蠻」，是暴力的源頭。
聲明續指，暴力惡行已延至反對人士，又引述議員辦事處被破壞、商鋪被聲討、貨車司機被圍毆、「連先人都不能幸免」等事件，這些暴徒不能以人相稱，亦不能以畜相稱，並對其作呼籲：「如此低等之物只能以昆蟲中最怕暴光的種類來稱呼 – 蟑螂，請收手罷」。
聲明全文：
強烈譴責侮辱國家行為及暴力衝突升級
七月二十一日舉行的大型遊行後又再發生暴亂。這次破壞的目標，竟是祖國駐港代表–中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室(中聯辦)，而中區警署亦被暴徒肆意破壞。當晚，更有人乘警方集中處理西區衝突事件之際，竟於元朗西鐵站一帶糾眾集結作出激烈暴力行為。
中聯辦是中央政府駐港機構，是中港聯繫交流的角色，更是一國兩制的重要體現。暴徒當日不單在中聯辦外大叫侮辱國家的口號，更有人以噴漆毀壞閉路電視、在外牆加上侮辱國家的字句及塗鴉，最令人髮指及痛心的是竟然有狂徒向大樓及國徽投擲雞蛋及潑漆。國徽是國家主權的象徵，侮辱國徽即是侮辱國家的尊嚴、侮辱中華民族的尊嚴，是所有中國人都不齒的行為，這等無家無國的暴徒，相信普天之下無不唾之棄之。
而在同一時間，元朗西鐵站亦發生了嚴重的集體打鬥事件，導致多人受傷。香港是法治社會，不管背景如何、政治立場如何，香港警察絶不容忍任何暴力傷害到無辜市民，警方絶對會作出全面調查，將任何使用暴力人士繩之以法。
綜觀事件，從有人在網上呼籲元朗集結，表明要「收復」元朗、至到聲稱要拆祠堂等野蠻行為，這種鼓吹暴力的訊息不就是暴力的源頭嗎？更甚， 正當市民最需要警察協助的時候，竟有人不顧市民生命安全而呼籲支持者同時致電 999 報案，意圖癱瘓整個報案系統。三個小時內收到 24,000 個求助電話。明顯地，這是電腦黑客攻擊伺服器的慣用手法，意圖制做警察見死不救的假現象。
暴力的惡行已蔓延至其他反對人士。新聞報章均見到有議員辦事處被徹底破壞，有商鋪被聲討，有貨車司機被嚴重圍毆，貨車損壞不堪，最令人齒冷的，竟連先人都不能幸免。這種暴徒不能以人相稱，因人存有基本道德禮教； 亦不能以畜相稱，因畜存有感恩餵飼之性；如此低等之物只能以昆蟲中最怕暴光的種類來稱呼 – 蟑螂，請收手罷。
林志偉
香港警察隊 員佐級協會主席