【光復元朗】警方發反對通知　鍾健平出席上訴聆訊：無信心會成功

政府修訂《逃犯條例》掀起風波，元朗周日（21日）更發生無差別攻擊市民事件，有市民事後自發本周六（27日）舉辦元朗區遊行，惟被警方發出反對通知書。遊行申請人鍾健平稱，已按程序向警方的決定提出上訴，上訴委員會於今日（26日）下午就有關上訴舉行聆訊。 鍾健平在接近下午2時半到達現場，稍後會出席上訴聆訊，他重申對上訴成功機會無信心，但堅信「事實勝於雄辯」。

逾百名穿白衫者持鐵通長棍於南邊圍與警方對峙，警方及後入村調查並一度帶走一人。（香港01記者攝）

堅持原有遊行路線

警方昨日反對周六「光復元朗」遊行申請，遊行發起人、元朗居民鍾健平提出上訴，下午3時會在梁顯利油麻地社區中心出席上訴委員會聆訊。委員會主席為彭鍵基，其餘3位出席的委員為陳漢威、鍾婧薇、郭永強。現場有兩位警方代表包括元朗分區指揮官葉劍影，亦有3名律政司代表。

鍾健平指，今日會堅持原有遊行路線，由水邊村遊樂場起步，以元朗西鐵站為終點站。

他指，警方發出遊行申請理由並非基於事實，例如終點不涉及巴士總站；警方建議參照元朗天后誕巡遊路線，即由十八鄉鄉事委員會，途經教育路及元朗運動場等，並以起點附近的遊樂場為終點，梁認為第二條遊行路線比原定路線更危險，故將於稍後聆訊作詳細解釋。

不過，鍾健平重申，對上訴成功機會無信心，認為過往上訴聆訊委員會偏坦警方多於民間意見，但堅信「事實勝於雄辯。」他又指，不介意親身一個人走警方路線，以證明警方反對理由不成立。

有4名市民今日向警方申請不反對通知書，發起周六遊行，以元朗西鐵站為起點，朗屏西鐵站為終點。鍾認為，再有網民在同日發起遊行會造成資訊混亂，不過若然他們成功申請遊行，自己會作出配合；若然申請同被警方拒絕，則會自己行走原定路線。

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