【逃犯條例・直播】機場「和你飛」集會　大會公布1.5萬人參加

因應政府提出修訂《逃犯條例》，陸續有市民於各區發起遊行，要求撤回條例及抗議警方執法手法等。有於機場任職的市民於今日（26日）下午1時起，於機場號客運大樓接機大堂舉行集會，早前代發起人向警方申請不反對通知書的立法會議員譚文豪稱，活動性質和平，料將舉辦集會及向旅客派發單張。 集會有數百人參與，他們不時高叫「香港人加油」的口號，又高舉「接良知 HK726」的標語，又批評「香港警察 知法犯法」，質疑機場員工平日工作都需要掛上禁區證，不明白警員執勤時為何可以沒有委任證。一批空管人員發公開信，要求政府立即回應市民訴求，否則會將行動升級，發起不合作運動，又警告香港國際機場是全球最繁忙的機場，行動勢影響香港經濟。

【23:25】

大批集會人士仍在機場接機大堂，向抵港市民及旅客派發傳單，並高呼「We are Hong Kong」、「Free Hong Kong」及「香港加油」等口號。

【23:00】

警方表示，今日機場集會人數最高峰有4,000人出席。

【22:50】

大會指今次集會可以和平、順利進行，反映到香港人決心，希望能夠政府聆聽並付諸實行。他們又提到，一個多月來，港人曾經用和平與否的行動、集會表達及作出行動，若政府仍然不理民意，即表示林鄭月娥政府對聆聽市民意見都已經壽終正寢。

【22:15】

大會公布活動結束，提醒出席人士離開時，記緊清理垃圾。

【22:10】

參加者坐滿機管局批准的所有區域，包括接機大堂A及B和外面部分地方，大會指過去9小時內，大約有1.5萬人參與，並有逾2.1萬人（21,082人，當中8,700為機場人員，其他為市民）參加聯署，將於明早11時提交到特首辦。大會發言人再次向受影響旅客表示歉意。

【22:00】

集會人群坐滿接機大堂，大會即將公布宣言。

7.26日「和你飛」集會，有人戴起安全帽、眼罩、口罩作無聲抗議。（葉家豪攝）

【18:15】

機管局表示，今日的集會在經協商的位置舉行，而通道保持暢通，機場的運作正常。局方已啟動緊急應變中心，與各機場夥伴保持緊密溝通，同時也加派保安人手維持機場運作。

【17:23】



集會人士以普通話向一批由內地來港旅客高叫「香港警察 知法犯法」，有內地旅客則持手機反拍集會人士。

【16:13】



譚文豪代空管人員讀出公開信。他們不滿警隊以高壓來作濫權的藉口，認為他們的每一決定都涉及人命，「今日不單談專業，也要談良心」。他們要求政府立即回應市民訴求，否則會將行動升級，發起不合作運動，警告香港國際機場是全球最繁忙的機場，行動勢影響香港經濟。

7月26日「和你飛」集會，集會人士以多國語言的標語向各國旅客講述香港情況。（葉家豪攝）

於14年七警案中受害人曾健超，7月26日出席「和你飛」集會。（葉家豪攝）

【16:05】

集會代表宣布，今日集會有2,500人，聯署則14,600人，當中5,620人是航空界人士。

他們表示，香港政府及警方無視7.21元朗的不法分子。他們不滿元朗及天水圍警署落閘，警員見到衝擊場面視而不見，對香港治安感憂慮；希望政府可以盡快拘捕元朗當日的不法之徒，以及成立獨立調查委員會。



【15:45】

社工曾健超在「和你飛」集會現身，今日也是佔中時期七警案上訴的判詞日，兩名警員上訴得直，即場釋放；其餘五人減刑後仍須入獄15至18個月。

曾健超以「不公義的審判」形容結果，他相信香港人對司法僅有的信心崩潰。「高級警員比低級警員所負刑責較高，所以恰當正常的邏輯，應是高級警員判囚久點，應是高級警員加刑，不是低級警員減刑」，他又指出，當時七名警員沒有接受認人手續，只安排涉事的人在認人手續中易容，戴上假髮等，並非法庭所認定的合法程序。他形容警方手法是「假手遮天」，今次判決結果，法庭如同向三萬名警員表示「放心啦！」，讓他們可以濫權「張牙舞爪」。

曾健超相信，香港人對此是感到憤怒、擔心，「五年前是添馬公園變電站的一個暗角，『黑警』現在可以令所有地方是暗角」，他強調香港人不是仇警，只是反對邪惡的行為。他作為受害人無法就事件上訴，但他已經對律政司鄭若樺無信心，斥她淪為「政治棋子」，「政府需要警隊去壓市民，剛出來的兩名警員是否可以即時重回警隊？今日來到機場打我們，明日到元朗打市民？」

參加7.26「和你飛」集會的人士多達數百人，不少旅客以手機拍下客運大樓一遍黑衣的情況。（葉家豪攝）

【14:26】

有銀髮族特意入機場參加集會。



82歲黃伯伯表示，他是從手機群組得知今日的集會，早上由長沙灣前來。對於7.21晚元朗發生的暴力事件感到憤怒，他批評「警黑勾結」。他明日也會到元朗，「要讓他們看到我們不怕暴力，人多我們就不怕。」他認為，以往多次大遊行，所有商舖都沒有受到破壞，「全世界都讚我們香港人，我們香港人很高質素。哪有暴徒？」



另有視障問題的70多歲尹婆婆直斥，她曾歷過六七暴動，「但從來未見過什麼人也打，無示威的人都要被打。我從小至大在香港長大，都未見過如此凶殘的事件」，所以即使看得不清楚，行得慢，也要由沙田過來機場。7月21日晚上當她得知元朗事件後，一直睡得不好，「林鄭作為媽媽，到底她是什麼心態？她不可以這樣下去（不回應市民訴求）。」

尹婆婆又質疑，不少商鋪在過去多次示威都沒有關門，但7月21日發生元朗事件後，該區便有商鋪在翌日提早休息，「香港人其實黑與白看得很清楚。」

​【14:10】

集會人士唱起《孤星淚》插曲《Do You Hear the People Sing》。



【14:05】



一名內地學生向集會人士指罵，一名操流利普通話的白衣女子反駁「香港學生被警察打得多慘，你知道共產黨會捉人嗎？」大批集會人士隨即拍手，又向「挑機」的內地學生高呼「返大陸！」



立法會議員譚文豪及楊岳橋上前了解，該名內地學生隨即離開。兩人則向白衣女子拍拍肩，希望她情緒不要激動。

【14:00】



訪港的一名能說八國語言的外國作者，以普通話接受訪問。他說，雖來自台灣但與香港人有同一目的， 「我不支持暴力，非常同意爭取自由，所以我來參加集會。」明日也會到元朗看一下，他又提到1989年六四事件發生時正在日本，其後也有參加紀念六四的活動 ，「會將今次在香港的經歷寫進書內。」

7月26日「和你飛」集會，客運大樓的連儂牆貼滿市民的心聲。（葉家豪攝）

【13:45】



前立法會議員梁國雄到場，他帶領集會人士高叫口號，包括「林鄭下台」、「立即真普選」。

參加集會的趙小姐，以「黑警」來形容警方在過去示威活動的執勤手法，她直斥警方對示威者太過份。她承認，連串示威或影響香港的形象，但認為香港人是無辦法，「外國人可能以為香港很開明，但其實警察都是勾結黑社會。」作為一名空中服務員，她認為有責任向旅客講述香港的真實情況，所以參加今次集會。

一群「在機場任職的市民」7月26日在機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會。（葉家豪攝）

【13:25】

本身是機師的譚文豪亦在現場，他指今次只是輔肋角色，無打算「揸咪」說法。而集會代表再次強調，今次集會是和平，他們堅持政府要回應五大訴求：撤回修例、撤回暴動定性、撤銷檢控被捕人士、成立獨立調查委員會追究警隊濫權、立即雙普選。

現場放設大量中英的傳單，講述過去兩個月在香港因《逃犯條例》發生的示威等，希望有旅客可以將香港人的訊息帶到外國。同時，現場也放有如港鐵標語的易拉架，呼籲大家要小心暴徒，暗諷過去周日元朗西鐵站內發生的無差別暴力行為。一名身衣黑衣的女子，手持中英的對照的漫畫，漫畫中的警察及手持武器的男子同被五星旗遮蓋雙眼。女子其後的情緒一度激動，不斷落淚。

集會人士不時高叫「香港人加油」，「Free Hong Kong」的口號，他們批評「香港警察 知法犯法」，質疑機場員工平日工作都需要掛上禁區證，不明白警員執勤時可以沒有委任證。

【13:00】

航空界今日下午1時在機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會，機管局在早上已經加強防範，包括拆除大堂的長櫈以及在接機大堂地下貼上黃線。向警方申請不反對通知書的公民黨立法會議員譚文豪強調，今次活動性質絕對和平，預料會有集會以及向旅客派發單張，解釋是次修例引發的爭議。

在下午1時，集會正式開始，不少人身穿黑衣及戴上口罩，有人高舉「林鄭月娥 出賣香港」、「林鄭月娥 撕裂香港」、「接良知 HK726」的口號。其中一名男士作代表，他以廣東話及英文發表講話，指在集會期間會播發逃犯條例以來的示威衝擊場面，以及在現場設立連儂牆，歡迎大家表達意見。