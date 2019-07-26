【光復元朗】張建宗稱元朗襲擊者為「暴徒」　呼籲明日參加者和平

政務司司長張建宗及民政事務局局長劉江華今日（26日）下午3時15分，在添馬添美道二號政府總部西翼大堂會見傳媒。而社會福利署副署長（服務）林嘉泰及運輸署助理署長（新界）李艷芳亦會出席。 張建宗稱，知道無論遊行上訴委員會是否批准明日遊行，都有市民到元朗。他稱過去周日（21日）元朗無差別襲擊者為「暴徒」，呼籲明日到元朗的市民，要和平理性，保護自己和身邊的人。記者問會否對傷者道歉，張回答「絕對會」。 劉江華指，過去元朗城鄉共融，明日面對困難的時刻，鄉議局、區議員感到擔心，希望參與的人士可以保持理性和克制，以暴易暴不能解決問題。

張建宗表示，警方已就元朗遊行發出反對通知書，不過遊行申請者指無論公眾集會亦會如期進行，亦會提出上訴，也會堅持遊行，政府會尊重上訴委員會結果及決定。他提醒，倘委員會維持原判，遊行屬違法。

他指過去的星期日有暴徒襲擊市民，令人髮指及憤慨，他明白市民對警方處理的期望有落差，希望發聲無法無天行為，他衷心市民呼籲以和平理性表達意見，又提醒市民勿濫用999電話，以免影響求助市民。他又強調，暴力不能解決問題，勿以暴易暴。

張建宗見記者，稱元朗襲擊者為「暴徒」，被問及會否向傷者道歉，他回答「絕對會」。（羅君豪攝）

社會福利署副署長（服務）林嘉泰則表示，市民如情緒受困，可致電社署24小時熱線23432255，如有需要，可獲轉介至社署臨床心理學家，社署亦會與轄下安老、康復服務作出相應聯繫。運輸署助理署長（新界）李艷芳則指，明日將會啟動緊急事故安全中心，亦會與警方及公共交通承辦商協調。

不同界別均發起聯署，要求當局成立獨立調查委員會，調查整個事件。不過張建宗被記者再三追問下，依然表示循監警會的機制能處理。

張建宗表示，繼續思考，並未停頓過，思考究竟還有什麼可以做。他強調要繼續向暴力說不。

張表示，明白市民訴求及情緒，又知悉大家不好受，期望多溝通，特首和不同組群保持溝通，青少年組織，大學校長等，有新作風，與市民拉近距離。

利用監警會屬適合渠道，因是既定機制，以往有成績，有警員受制裁，政府正繼續思考未來可如何做，期望公眾給予更多空間思考，惟不能訴諸暴力。

政務司司長張建宗、民政事務局局長劉江華，就7.27光復元朗遊行見記者。（羅君豪攝）

記者：元朗事件中，警方遲到39分鐘，政府願代為道歉？

張建宗：絕對會。當日有40多位市民受傷入院，社署社工已作跟進，政府致以深切慰問。為此事手法，願為市民道歉，因本港不能接受無髮無天局面，衝擊法治。