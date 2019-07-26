【元朗黑夜】將軍澳線77名車長具名聯署　促請港鐵公開承認失誤

7月21日，西鐵元朗站有大批白衫人無差別襲擊市民，戰場甚至蔓延至港鐵車廂，不過，發生衝突的該列港鐵列車，竟要求乘客下車，涉事車長及後成為眾矢之的。 將軍澳線77名車長昨天發起具名聯署，指在人身安全及公司冷處理的多重壓力下，一眾車長已失去執行職務的信心，要求公司回應三項訴求，包括公開承認中央控制中心決策失當並道歉，追究並譴責警方於7月21日救援遲鈍等，否則不排除作進一步行動的可能。

將軍澳線77名車長昨天發起具名聯署，指在人身安全及公司冷處理的多重壓力下，一眾車長已失去執行職務的信心，要求公司回應三項訴求。 （受訪者提供）

將軍澳線共有91位車長，今次參與具名聯署的車長共有77人，參與率達84.6%。聯署信指出，在人身安全及公司冷處理的多重壓力下，一眾車長已失去執行職務的信心，要求公司回應三項訴求，第一，要求公司發出新聞稿，公開承認中央控制中心決策失當並道歉，清客非車長一人之責任，減低社會針對車長與前線員工之輿論壓力。

第二，追究並譴責警方於7月21日救援遲鈍，要求警方答覆日後若發生同類事件，將如何安排，以保障前線員工與乘客安全。第三，要求管理層與前線員工共同制訂及商討有關8月4日將軍澳遊行時的安全措施與指引，以恢復前線員工執行職務的信心。