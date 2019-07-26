【七警上訴】兩警得直：一警非屬同一小隊　另一警因戴眼鏡被認出

「七警入、兩警出」，被指在暗角毆打曾健超的七警，最終有五人被駁回上訴，兩人脫罪。而他們罪成與否，都與原審法官的「認人」有關。七警上訴時曾指，原審法官從片中憑衣着認人屬不穩妥，惟上訴庭不接納此說法，更指原審官清楚認出高級督察的橢圓面形和長鼻，和毆打新聞片段的其中一警一致。然而警員劉興沛即無特別被認出，當時亦不屬同一應變小隊；另一警員黃偉豪雖是同一隊，但原審官只憑他當日有戴眼鏡返工作認人依據，亦欠缺隱妥，故裁定兩人上訴得直。

第四警劉興沛，案發時並不屬於其他6警所屬的緊急應變小隊，令其身份成疑。（張浩維攝）

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案中7名上訴人：總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員劉興沛、陳少丹、關嘉豪及黃偉豪，其中劉興沛及黃偉豪上訴得直，獲撤銷控罪，其餘則只是減刑成功，獲減刑至15至18個月。

原審官採用新聞片做證供妥當

眾上訴人在上訴時提爭拗，原審法官錯誤批准從網上下載的無綫新聞影片，並接納成呈堂證供，並憑該片段中的衣着認人，認為其裁決並不穩妥。上訴庭法官卻認為，原審法官採納該影片時，應用恰當的法律原則，他亦裁定影片屬真確和與關有關，從而裁定影片可呈堂，上訴庭亦認為原審法官的做法正確。

上訴庭法官亦留意到，案中的五名上訴人，包括：黃祖成、劉卓毅、白榮斌、陳少單及關嘉豪，均在審訊中被同僚在該影片或相片中認出。原審法官用以作為定罪的基礎，加上亦在其他片段中辦認他們。

原審官除了憑證人口供外，亦指第二警劉卓毅的橢圓形面及長鼻，認出他是涉案警之一。（資料圖片）

劉卓毅橢圓形面及鼻長被認出

法官舉例指，案中有一名總督察在作供時，曾稱在無綫新聞影片中，認山案中第二名上訴人、高級督察劉卓毅，而當時曾健超仍未抬至「暗角」。原審法官有以此基礎助證，並指出劉有在涉案的其他影片和相片中出現。除了劉當時身穿特別的藍色上身、戴耳機等外，影片和相片中觀察到劉的橢圓面形、鼻相對地長等。劉因此被認出在毆打曾健超的片段中出現，上訴庭認為原審法官對劉的辨認正確。

原審法官以第七警黃偉豪當日工作時曾戴眼鏡，作為其認人理據之一，上訴庭認為不夠穩妥。（張浩維攝）

劉興沛並不屬該應變小隊

至於上訴得直的兩名警員：劉興沛及黃偉豪，上訴庭指沒有證人在涉案的影片和相片中認出過他們。劉興沛亦不屬涉案的快速應變小隊，當晚負責拍攝現場。案中沒有證據顯示他被暫時調配至應變小隊，或他完成拍攝後的工作。原審法官雖稱他從無綫新聞影片和其他影片中認出劉興沛，惟上訴庭指原審法官並無基礎作此辨認。

憑黃偉豪當日有載眼鏡認人不穩當

上訴法官又認為原審法官在影片中辨認黃偉豪時，也犯上相同錯誤。他認為黃偉豪屬涉案的快速應變小隊，可能在「暗角」一帶。同時，原審法官又指其中一名毆打曾的警員戴眼鏡，而黃當日工作時亦似乎有戴眼鏡。上訴庭認為，原審官只以此兩理據裁定黃偉豪參與毆打並不充份。

案件編號：CACC38/2017