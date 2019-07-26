【元朗黑夜】張建宗向市民道歉　傳總督察不滿：你憑乜嘢代表警隊

元朗日前發生無差別攻擊市民事件，當中警方未有及時到場處理，手法惹起公眾不滿。政務司司長張建宗今日（26日）首次就事件向市民道歉，又以「暴徒」形容當日的施襲者。

惟於記者會後，於紀律部隊通訊群組隨即流傳一封要求張建宗道歉及下台的信件和相片。相中並展示疑是有晶片的警察委任證背面，及一對代表職級的肩徽。據圖中顯示，該職級為俗稱「三粒花」的總督察，為督察梯隊中最高級，通常是總部副主管或分區副指揮官。

另外，有一群退休警務人員，電郵至特首，譴責張建宗的道歉論。