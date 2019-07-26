港大研究指現時抑鬱比率升　陳肇始籲保持和平理性、留意人身安全

《逃犯條例》爭議令社會整體氣氛緊張，香港大學醫學院早前一項研究公布，本港近月疑似抑鬱症比率攀升至9.1%，創十年新高。食物及衞生局局長陳肇始表示，對整個社會精神健康狀況擔心，呼籲大家保持和平理性及留意人身安全。她提到，衞生署亦會一直監察情況，教育局及學校亦已針對學生精神健康加強措施。

陳肇始（中）表示，對整個社會精神健康狀況擔心。（曾凱欣攝）

香港大學醫學院公共衞生學院早前公布一項研究，本港近月疑似抑鬱症比率於2014年佔領運動期間的5.3%較高，攀升至9.1%，約每10人中有1個有疑似抑鬱，比率創近年新高。

陳肇始：衞生署會一直監察社會精神健康



被問到不少市民都有抑鬱情緒，陳肇始今日（26日）出席記者會表示，勞工及福利局一直設有精神診所，為有需要人士提供即時服務，衞生署亦每年投放資源於精神健康諮詢委員會，跟進過去精神健康報告的檢討及建議。她提到，其中一項報告內容涵蓋如何改善市民精神健康，強調衞生署已在資訊發放及精神健康教育方面實施多項措施，亦會一直監察情況。

另外，她提到教育局及學校方面已針對學生精神健康加強措施，精神專科學院亦會在學校提供服務。陳肇始對整個社會精神健康狀況表示擔心，呼籲大家保持和平理性及留意人身安全。

醫管局有既定機制 需要時為醫護提供接送



另外，醫管局新界西醫院聯網的管理層向醫護人員發內部電郵，稱為明日（27日）及周日（28日）作應變，希望醫護人員能夠透過參加特別酬金計劃(SHS)在該兩日當值及為其提供交通接送服務。

醫院管理局聯網服務總監高拔陞提到，醫管局有既定機制處理大型事故，包括啟動重大事故協調中心及會為聯網提供相應配合。以往亦會為不同情況作出適當的安排，當預計醫護人員在乘坐公共交通上有困難時亦會提供交通接送。