動漫節首日人流增加卻存隱憂　參展商：社會運動致有嘉賓未能來港

一年一度的香港動漫電玩節，今（26日）起一連5日於灣仔會展舉行。由於《逃犯條例》爭議尚未平息，令近日社會氣氛持續緊張，有參展商指不擔心氣氛會影響銷情，暫時人流更是有增無減。但亦有參展商擔心，外地來港的嘉賓因社會運動未能順利出席，但會密切關注事態發展及跟隨大會安排。

行銷企劃經理李雪兒指，現貨購買區的人流比往年多出一倍，估計人龍持續到下午5時，對整體銷情感樂觀。 （曾凱欣攝）

參展商不擔心銷情 人流有增無減

連續16年參展的商戶Hot Toy，受電影效應影響，超級英雄人物手辦反應熱烈。行銷企劃經理李雪兒指，現貨購買區的人流比往年多出一倍，排隊區人龍更是「排到hall尾繞咗一個圈」， 估計人龍持續到下午5時，對整體銷情感樂觀。

對於明日及後日有不同的遊行舉行，Hot Toy不擔心影響銷情或人流。李雪兒認為，如果客人在當天有節目安排，可能會選擇提早入場訂購產品，下午再到其他活動，故相信對銷情影響不大。今年會場一如既往設於灣仔，故她期望遊行當日「交通安排好啲」，到場的參展人士亦應安全至上。

Sony市場傳訊部及網絡業務部總經理趙善盈表示，擔心嘉賓會因社會運動未能順利來港，參展商會繼續密切關注事態發展及配合大會安排。 （曾凱欣攝）

擔心外地嘉賓未能順利出席

Sony市場傳訊部及網絡業務部總經理趙善盈表示，今年「加碼」推出不少優惠，不擔心銷情會受社會氣氛影響，又預計銷售額與去年相若。她認為首日人流理想，加上參考早幾天大會在書展上的安排，相信今次動漫節亦會順利舉行。

被問到會場上的保安措施，趙善盈相信大會有一定經驗處理突發事情，又認為不少入場人士都是動漫迷，故對保安問題不太擔心。但她提到，有不少來自外地的嘉賓將會出席近幾天的活動，擔心嘉賓會因社會運動未能順利來港，參展商會繼續密切關注事態發展及配合大會安排。