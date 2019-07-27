【元朗遊行．交通情況持續更新】港鐵特別車停朗屏站　其他車不停

本周日（21日）晚一批白衣人在西鐵元朗站無差別襲擊乘客，警方在接報39分鐘後才到達救援，之後又快閃，引致第二次襲擊，釀成45人受傷入院。事件觸發網民今日發起「光復元朗」遊行，雖然警方發出反對通知書，但料仍會有大批市民到元朗參加遊行，由於元朗道路較狹窄，遊行路線的元朗大馬路，料會出現擠塞。

【19:23】港鐵表示，應警方要求，西鐵線來回方向會安排特別列車在朗屏站接載乘客離開車站，其他列車現時不停朗屏站。

有警員將催淚彈射上西鐵架空路軌。（USP社媒圖片）

【19:03】有報道指西鐵架空路軌冒出白煙，疑是警員發射的催淚彈。港鐵表示，有車長察覺在路軌範圍有冒煙，經檢查後確認有關路段的鐵路設施正常，列車服務不受影響。

大批示威者在約6時，乘搭西鐵離開。

【18:19】港鐵表示，K74改道，不停元朗市中心

【18:11】運輸署表示，下列巴士路線服務暫停：54, 68, K65, K66, K68, K73

↓↓27日下午4至5時元朗再爆警民衝突↓↓

+ 9 + 8 + 7

【17:55】九巴暫停路線增至四條，包括：54 / 68 / 68E / 68F

【17:40】警方在元朗展開清場行動，施放催淚彈及胡椒噴劑，西鐵朗屏站都有催淚彈味。不過港鐵表示，西鐵線服務維持正常。

遊行人民逼爆元朗大馬路，連輕鐵路軌都塞滿人潮。（羅君豪攝）

【15:23】九巴公布，因應元朗區的交通情況，多條路線會因應實際情況作出改道安排，部分班次或會於中途站停止服務，呼籲乘客依照在場外勤人員指示。

暫停服務：54 、 68

改道及改站，主要不入元朗各站：53、64K、68A、68E / 68F、68M、、68X / 268X、76K、77K、261X、264R、268B / 268C、269D / 276 / 276P、276、B1、968，以及龍運巴士E34B / A36

輕鐵四條路線改道，不行經元朗段。

【15:10】港鐵公布，輕鐵610、614及615線改道，將不停塘坊村站至元朗站；761P線改道，將不停坑尾村站至元朗站。

【15:05】遊行3時開始，港鐵公布，五條西鐵線接駁巴士線改道，不停元朗市中心，包括K65、K66、K68、K73、K74。

【14:40】多個西鐵車站出現人群，包括與荃灣線轉車站美孚站，以及西鐵元朗站及朗屏站。

【13:30】西鐵朗屏站距離集合地點水邊村遊樂場步程約10分鐘，中午時分所見，陸續有一些戴口罩、穿黑衣年輕人到來，但不算太多，車站未有人流管制。

距離集合地點水邊村遊樂場步程約10分鐘的西鐵朗屏站，中午時分未見有大批市民聚集。（鄭翠碧攝）

網民發起今日（27日）下午3時舉行「光復元朗」遊行，雖被警方發出反對通知書，但今日預料仍有市民自發到元朗遊行，根據網上資料，市民會沿大馬路，由水邊村遊樂場遊行至西鐵元朗站。

網上昨晚出現一張相片，顯示九巴工程車在元朗運走活動巴士站牌。九巴回應稱，因應車務運作，將元朗大馬路部分站牌和鐵欄暫時收回，並掛上臨時路線牌及在地上劃上黃線指引，指示乘客上車；另外會因應實際路面情況，靈活作出車務調配及實施改道措施。

遊行將經過元朗大馬路，一旦需要封路，巴士及輕鐵服務可能受阻。（資料圖片）

有港鐵前線職員早前向《香港01》透露，倘遊行示威活動佔據元朗大馬路，港鐵將安排輕鐵路線不行經元朗路段，改以輕鐵洪水橋站作終點站，駛至洪水橋站的緊急月台作調頭，相信610、615、614及761P線會受到影響；港鐵將加派人手，到輕鐵元朗站及西鐵元朗站維持秩序。

港鐵車務總監劉天成周三（24日）出席傳媒茶聚見記者時曾表示，港鐵會分別在青衣車務控制中心及西鐵元朗站設心戰室，並因應情況作出車務調動安排、加派人手至現場維持秩序，以及不排除參考7.7「九龍區大遊行」於高鐵西九龍站的做法，封閉部分出入口及封閘的可能性。港鐵回稱會密切留意車站情況，靈活調配人手，維持秩序，同時亦與警方保持溝通，警方會加派人手於車站巡邏，確保車站乘客及員工的安全。