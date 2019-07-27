【元朗遊行】嶺大校長鄭國漢持咪稱：「三點朗屏站，不見不散」

西鐵元朗站周日發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，逾40名市民受傷。網上其後流傳一段短片，建制派立法會議員何君堯與大批白衣人握手及豎起拇指，更向他們稱「你哋係我嘅英雄」。 事件引起外界關注，逾千名嶺南大學校友及學生今（27日）於嶺大永安廣場發起集會，促請特首林鄭月娥罷免何君堯的嶺大校董會成員一職，其後更步行至嶺大黃氏行政大樓遞交請願信。 嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬經學生質問下，承諾向校董會主席建議召開緊急大會，並於今日下午3時於西鐵朗屏站集合，並前往元朗與學生一起巡視環境，隨即引來學生歡呼。

就讀嶺南大學文化研究三年級、嶺事館成員潘嘉傑表示，立法會議員何君堯不論在個人能力及品格均反映沒有資格擔任嶺大校董會成員。（陳晶琦攝）

就讀嶺南大學文化研究三年級、嶺事館成員潘嘉傑表示，何君堯自2017年9月對港獨份子「殺無赦」的言論，至剛過去的周日（21日）公然支持鄉黑事件，不論在個人能力及品格均反映沒有資格擔任嶺大校董會成員。同時，潘嘉傑又強調大學應是包容不同聲音及尊重學術自由的地方，惟何君堯的所作所為與此等核心價值相違背，促請校方關注事件、罷免其校董會成員一職。

（左起）嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬、副校長莫家豪及嶺南大學校長鄭國漢承諾與學生一起到元朗巡視環境。（陳晶琦攝）

羅冠聰促即時凍結何君堯嶺大所有職務

香港眾志常委、嶺大校友羅冠聰表示，今日原本是嶺大校友日「Homecoming Day」，惟周日元朗暴力事件發生，校方以憂慮安全為由取消活動。他表示，元朗與屯門距離相近，周日發生慘絕人寰的恐怖襲擊，今天由港島乘搭港鐵前往嶺大校園，途經西鐵元朗站亦會擔心會否被襲擊。惟他強調，絕對不會屈服、將奮力對抗不公義。同時又指，現時校董會委任制度有過半數成員皆由特首委任，且不需要任何原因及理據支持，而何君堯的所作所為更是「臭名遠播、惡行昭彰」，促請校方在教育局徹查事件並得出任何結果前，即時凍結何君堯於嶺大所有的職務。

集會結束後，逾千名校友及學生帶同「掃黑除惡、保嶺存博」橫額於嶺大永安廣場起步至黃氏行政大樓，沿途高叫「驅逐何妖、踢走何君堯」。（陳晶琦攝）

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集會結束後，逾千名校友及學生隨即帶同「掃黑除惡、保嶺存博」橫額於嶺大永安廣場起步至黃氏行政大樓，沿途又呼叫「驅逐何妖、踢走何君堯」。

其後嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬於黃氏行政大樓接收聯署信。經學生質問下，鄭國漢承諾向校董會主席歐陽伯權建議召開緊急大會。

期間羅冠聰及多名學生多番追問，作為嶺大校長應有校長的風骨，是否願意與學生同行，今日下午3時前往元朗與學生巡視環境，並看清誰才是真正的暴徒。鄭國漢隨即表示，學生要保障自身安全遠離危險，惟學生願意以和平、理性及非暴力的方式，承諾與學生一起到元朗，隨即引起大批學生及校友歡呼。

同時，有學生隨即為他們遞上頭盔等裝備，鄭國漢笑言，「唔會打我嘅，如果打戴頭盔都無用」，隨即稱今日下午3時於西鐵朗屏站集合「不見不散」。