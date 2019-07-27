大批市民今日（27日）到元朗遊行，再爆警民衝突，晚上7時許，示威者南邊圍村口對出的元朗西鐵站地面，發現一輛Toyota私家車，後座放有至少六枝粗身藤條，另有一塊布遮蓋著其他物件，外型和藤條相似。 數十名示威者包圍車輛，車內沒有任何人士，示威者打破車窗，刮花車頭蓋，並貼上示威標語紙。查冊發現，登記車主為一名非華裔男子，報稱居於八鄉吳家村，當事人並未持有任何公司。

涉事私家車內有藤條，示威者其後撬開車尾箱，發現有刀及木棍。（羅君豪攝）

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有示威者在南邊圍村口對出的元朗西鐵站地面，發現一輛Toyota Aristo V300的私家車內載有至少6條藤條，另有一塊布下遮蓋著其他物件，但外型和藤條相似。示威者打爛該車輛的車頭玻璃、乘客位旁的玻璃，刮花車頭蓋。

現場示威者發現時，情緒十分激動，當時車上無人。他們其後在車上撒溪錢，並貼上示威標語等等。示威者逐漸增加，有示威者撬開車輛的車尾箱，內有武士刀、木棍、藤條、數簿及信件等，數簿上有一個電話，記者發現是「租機王」電話，未有人接聽。

記者查冊發現車主名Karunanayaka Mudiyanselage, Eranda M.，註冊的地址位於元朗八鄉錦莆路吳家村，車輛在1999年2月3日首次註冊。該男車主持有本地身份證，未持有公司。

涉事私家車內有藤條，被示威者發現並打破車窗。（香港01記者攝）

一群白衣人在7月21日無差別地攻擊元朗西鐵站內外的乘客，他們聲稱要用藤條教仔，導致45人受傷，當中包括孕婦。警方在港鐵及市民報案後遲遲未到場，警局更落閘不接受報案，令現場市民鼓譟。事後警方召開記者會，被問到會否就其處理人法向市民道歉，他們三度拒答，僅稱「與市民期望有少少落差」。政務司司長張建宗就警方處理手法向市民道歉，但多個警察工會反要求張建宗道歉。

▼7.27元朗遊行及衝突現場 下午2時至3時▼

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▼7.27元朗遊行及衝突現場 下午4時至5時▼

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▼7.27元朗遊行及衝突現場 晚上6時至7時▼

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▼7.27元朗遊行及衝突現場 晚上8時至9時▼