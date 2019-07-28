【728集會．持續更新】警方中、上環兩面夾擊　示威者地鐵站急撤

7月21日民陣發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，警方清場時施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，但由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。 集會開始不久，警方於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。大批集會人士其後向金鐘、灣仔、中聯辦幾個方向前進，有示威者在銅鑼灣架設路障。 在干諾道西對峙現場，有示威者突然向警方防線掟雜物，防暴警隨即發射催淚彈。衝突持續，警方舉橙旗警告後開槍，現場傳出多下槍聲。防暴警持續施放催淚彈，並一直向示威者撤退方向推進，出動速龍小隊拘捕多人。

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「728集會」的警方夾擊路線圖。黑色頭盔是警察，黃色示威者。紫色是示威者呼籲撤離的路線。（網上圖片）

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【23:43】遮打花園集會發言人劉頴匡表示，在遮打花園及鄰近街道最高峰時，有約11,000人參與集會。劉表示警方向公眾活動發出反對通知書，只會激發更大反抗，造成的衝突難以預計。劉頴匡呼籲，警方以後應配合所有遊行集會。

【23:25】大批示威人士在上環及中環地鐵站撤離。港島線往柴灣方向，有列車到達中環後有大批黑衣人湧出，未知是否到場增援，月台有人拍手歡呼，及高呼「光復香港，時代革命」及「加油」。

另外，港鐵宣佈，港島綫列車來回方向現已恢復在西營盤站、香港大學站、堅尼地城站上落客，全綫服務回復正常。

【23:08】中環永和街警方不斷驅趕記者遠離防線。之後警方發射至少數十枚催淚彈，再立即向前推進。警方在永安中心對示威者已形成兩面包抄。過程中，一名記者被催淚彈擊中，催淚彈一直貼住背心，之後在其他記者協助下，他才得以除下背心，由其他記者托走。

而警方同時亦公告，已展開第二階段的驅散行動，由兩方面向人群推進，一方面由西面信德中心一帶推進，另一方面由東面海港政府大樓一帶推進。此外，警方亦於南面的內街設有防線。警方呼籲集結人士立即經港鐵上環站離開，並警告，如仍有集結人士拒絕離開現場，警方會作出拘捕行動。

【23:01】逾百名持長盾的防暴警已在中環永和街設立新防線。有部份示威者被驅散後走入中環IFC國際金融中心。

另外，醫管局稱截至晚上10時，港島區衝突中有4名傷者，全部皆為男性，年齡介乎15歲至50歲，全部人被效往瑪麗醫院，情況穩定。

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【22:33】 近50名防暴警察在德輔道中近匯豐總行附近，朝西環方向設立防線。他們在經過畢打街一帶時，曾在名店區發射催淚彈。之後防暴警察由東向西推進，位置接近環球大廈。而在港鐵香港站C出口亦已拉上鐵閘封閉。

【22:15】目前示威者及警察仍在上環士林街和永安中心對出對峙，有示威者在橋上扔擲雜物，包括油漆彈、路牌，警方施放逾十枚催淚彈。而警方在林士街多層停車場上向地上的示威者發射催淚彈。

【22:10】目前銅鑼灣一帶絕大部份示威者都已經離開，轉為到遮打花園的集會現場。而遮打花園目前有約200-300人，不少示威人士在集會現場收集示威物資。

【21:58】警察在德輔道中快速推進防線，不斷發出催淚彈、橡膠子彈、海綿子彈等。在一輪進攻後，已向前推進近一百米，至文華里交界。示威者之後再嘗試組成防線，並以各種雜物組成盾牌，例如道路指示牌等。示威者又向警方擲回催淚彈還擊。目前仍有逾千名示威者在上環無極限廣場、永安中心位置對峙。記者在現場，手腳都感受到催淚煙引致的刺痛，惟目前所見示威者仍未有任何撤退跡象。

【21:30】逾百示威者從銅鑼灣方向退回，經過遮打花園時高叫口號「時代革命，不撤不散」。有示威者表示，因銅鑼灣已甚少警方佈防，故他們到西環支援。目前上環的示威者與警方主要在干諾道中及德輔道中對峙。在干諾道中，警方不斷向示威者發射催淚彈。德輔道中，警方亦再向前推進，並大聲喝記者向前行，途中不斷以閃光燈照射記者鏡頭。

【21:07】上環干諾道中信德中心對出，警方再發射數枚催淚彈，驅散示威者。另外，有西環前線示威者受傷，退回遮打花園救傷站治療。

【20:55】上環一帶的示威者已退至急庇利街附近。警方消息指，駐香港島警察已部署3000多人準備出動，其他總區亦有增援部隊隨時候命。

【20:46】西港城起火的紙皮手推車位置，有消防員到場，並撲滅火種。

警方發表聲明，指示威者在多處地方縱火。其中有人在上環西港城附近，燃燒手推車上的紙皮雜物，並將手推車推向警方防線，嚴重威脅在場人士的人身安全。警方指，示威者使用的暴力正在升級，予以嚴厲譴責，呼籲在場人士保持冷靜。



警方又指出，有關示威者正在參與未經批准的集結，觸犯香港法例，呼籲在場人士立即停止衝擊警方防線或襲擊警務人員，停止一切違法行為，盡快離開現場。

【20:34】在西港城外，有示威者燃點放在手堆車上的紙皮，並推出至摩利臣街停下。起火手推車距離防暴警的防線僅10數米距離。警方向示威者方向投擲催淚煙

【20:31】警方一直高舉黑旗，往中環方向推進。由於電車路德輔道中亦有示威者，在西港城外的警方同時向電車路方向發射催淚彈。

【20:28】警方再推進防線，並於干諾道中、信德中心外及西港城外施射多枚催淚彈。

【20:21】有示威者在軒尼詩道近灣仔一帶，用鐵欄築起防線。

【20:19】中環遮打花園仍有人在集會，有示威者沿電車路，經置地廣場往上環方向前進。

【20:24】示威者已退至上環一帶，有人在西港城對出的干諾道中以竹枝欲架設新的防線。

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【20:15】 有示威者於上環市政中心外集結，有人當場燃燒雜物，例如垃圾桶、雨傘、木板等。有人呼籲勿在民居附近起火，隨即有人以水澆熄火堆。

【20:08】許智峯續停留在現場，並向警方稱自己盡議員責任監察現場情況，惟有警員向許智峯大叫「議員無特權！你有無參與非法集結？」許回答稱「沒有」，並續追問警員為何要追打市民，警方未有再回應。

【20:02】速龍小隊在德輔道西出動，多名示威者被捕。警員將示威者的眼罩及口罩摘下，以粗索帶將其雙手反綁，並要求他們「唔好郁動、唔好掙扎」。公民黨立法會議員郭家麒到場了解事件，並一度與警爭執。他批評警方視受傷的示威者是「賊」，以打野戰、娛樂的方式對付示威者，最可恥的是警方與林鄭月娥。他又稱有附近居民因警方在住所附近放催淚彈，令眾多長者及小朋友難以呼吸，他認為警方的做法極不專業。

港鐵宣布，因應警方要求，由晚上8時起，港島綫列車服務只維持柴灣站至上環站(每3分鐘一班)，西營盤站、香港大學站和堅尼地城站列車服務暫停。

【19:58】許智峯在德輔道西電車路持大聲公向警方呼籲，可留一些冷靜的時間予受傷的示威者，亦不要再在民居範圍使用催淚彈，以及向市民開槍。許又要求與在場的指揮官直接對話。

警方回應稱，或會刑事檢控許智峯，命令其立即離開。

警施放多枚催淚彈。(余俊亮攝)

【19:50】防暴警一直向示威者推進， 期間施放多枚催淚彈。警方剛於干諾道西舉橙旗警告「速離否則開槍」。

有示威者在警方清場期間受傷，頭破血流。(林振華攝)

有身穿反光衣的人亦受傷倒地。(曾梓洋攝)

【19:41】東邊街斜路有另一隊防暴警員，與原本在電車路、推進至東邊街口的警員匯合。清場期間，有傷者頭破血流，亦有身穿反光衣人士需以生理鹽水洗眼。

【19:36】立法會議員許智峯在電車路德輔道西手持大聲公，欲與警方溝通，惟防暴警僅在場製造聲響，並要求許立即帶同後方的示威者離開，並不停以亮光閃燈照向示威者。有住在兩旁樓宇的居民開窗打探街道的情況。

警方則指，有市民在港島不同地區參與未經批准的集結，現正在西區警署附近一帶馬路，包括德輔道西及干諾道西，由西面向中區方向進行驅散行動，並施放催淚煙。警方呼籲在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線。警方又指，在驅散行動前，已與附近一帶大廈管理處加強聯絡，提醒他們警方就近日示威活動可能作出的行動，以便有關大廈及早作出相應安排。 警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。

康文署亦宣布，由於附近發生事故，中西區中山紀念公園體育館、中山紀念公園游泳池、中山紀念公園足球場、中山紀念公園籃球場和上環體育館已提早關閉。

【19:30】港鐵宣布，因應路面有公眾活動，預計上環至西營盤一帶有較多群眾。如有需要，個別車站或會因應實際情況實施客流管理措施，個別出入口或會關閉。

【19:32】防暴警已抵干諾道西、中山紀念公園對出，警方再發射催淚彈驅散示威者。倘繼續推進，相信警方兩條防線會在中區警署對出匯合。

【19:26】警方將防線推進至德輔道西與東邊街附近，並嚴正命令示威者離開，勿參與非法集結。

【19:15】曾參與絕食的示威者陳伯表示，絕食數十日期間，有很多年輕人關心他身體健康，「通過絕食，市民探我，也幫我傳遞信息，年輕人要珍惜生命，與不公義長期鬥爭。」

他指，雖然已停止絕食，但精神會繼續下去。他說，「就算犧牲我也不緊要，為了保護未來棟樑。」

入夜後，遮扛園集會人士開始減少，餘下逾500人靜坐，氣氛和平。

【19:15】警方同時在干諾道西及德輔道西再發射催淚彈，有示威者以雜物擲向警方。

【19:15】銅鑼灣目前仍有逾萬人聚集，示威者仍不斷加固防線。有示威者估計西環清場後，示威者將會往銅鑼灣方向離去，故銅鑼灣防線將成為「最後支援點」，同時亦可加強警方清場的難道。

【19:11】現場所見，於德輔道西與防暴警對峙的示威者，有人運來一堆磚頭。

警方開始清理示威者設置的路障，又以大光燈照向示威者方向，示威者方向亦有人從雨傘陣之間照射警方。示威者一直向後退，但未有散去，有人一直用物件敲打路旁鐵欄，期間警方一直高舉黑旗警告。

【19:07】干諾道西與西邊街一帶的防暴警同一時間向上環方向推進，前進期間不停踢走馬路上雜物。

【19:05】警方公告，一批示威者集結在西區警署附近一帶馬路，向警察防線投擲磚頭。鑑於現場情況正在急劇惡化，警方現正由西向東進行驅散行動，並施放催淚煙。警方呼籲，在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線。市民如非必要，切勿前往有關地區。

同一時間干諾道西一帶，防暴警施放多枚催淚彈後，隨即高舉橙旗警告會開槍，其後隨即傳出多次槍聲。

【19:01】警方連續發射多枚催淚彈，大部份示威者向中環方向後退，有警員隨即由內街跑出，並追截走避不及的示威者。

【18:58】 三分鐘內，警方於干諾道西由黃旗轉至紅旗及舉黑旗，並隨即發射多枚催淚彈。但示威者無意圖離開。

【18:56】由於有示威者在干諾道西對峙現時，向警方防線投擲物品，防暴警舉紅旗示警。要求停止衝擊。

【18:53】海事處宣布，由於跨境渡輪服務和直升機服務將於晚上7時停止使用上環港澳客運碼頭，屆時上述碼頭的服務將暫停。

陸續有於遮打花園集會的人士，離開現場並指「去銅鑼灣搵嘢食」。(李慧妍攝)

【18:43】有示威者一度以雪糕筒在干諾道西天橋架設路障，企圖阻止由中環方向來的車輛進入西環。惟較早前有鏡頭拍攝到橋上有防暴警員戒備，並不時向下張望。

【18:40】遮打花園集會現場，陸續有集會人士離開，有人稱將會到銅鑼灣「搵嘢食。」

【18:38】西邊街至中聯辦一段德輔道西已站滿防暴警員，距離數十米外有示威者以膠欄杆築成防線，雙方暫未有行動。而在西邊街聚集的民眾未有散去，部份人是區內居民。

【18:32】 陸續有身穿綠色防暴服的警員在西環內街增援，前線的警員配備長盾，亦有人手持槍械，旗手的旗袋內有紅黃兩旗。

【18:30】澳門當局宣布，由於香港上環碼頭暫不適合使用，外港及氹仔往來香港上環的航班暫停，最新的航班資訊要向船公司查詢。

【18:24】銅鑼灣有部份正聚集的示威者，正陸續離開，有人稱會趕往中聯辦方向增援。在銅鑼灣港鐵站內，有人排隊買單程票，亦有義工在場派發車票。

【18:20】有大批防暴警察到中聯辦一帶增援，現時有大量防暴警與示威者在西區警署對外、中聯辦對開的干諾道西，兩邊對峙。部份西區警署外十字路口的防暴警突向干諾道西方向跑去，有在場傳媒跟隨，其餘防暴警隨即從後持長盾，將部份傳媒推往干諾道西。

【18:15】警方向示威者稱，立即停止傳送物資往西邊街方向，切勿使用物資衝擊警方防線。警方同時呼籲在西邊街圍觀的市民散去，有市民立即報以噓聲，並指罵警方稱「黑警打人」、「你哋都有武器」。

【18:11】警方於西邊街一帶防線，多次向示威者發出呼籲，要求示威者盡快離開，並指已留意到有示威者在準備武器。有前線的示威者以大聲公向警方稱，無意衝擊警方的防線，又指「請你哋記住，係我哋出糧畀你哋」。

【18:06】有速龍小隊已抵德輔道西電車路，在中聯辦附近增援。

【18:00】在中聯辦的干諾道西，一名身穿黑衣的男子被警方質疑並非傳媒，其後被帶走。該男子其後證實為香港眾志林朗彥，他被警員搜身後獲放行。而西區警署外的防暴警員已手持可發射橡膠子彈的槍。

西區警署外，警方提醒居住在附近的居民要關好窗戶免受影響，但在場有不少居民落街「湊熱鬧」。期間一名居民投訴警方僅以中文警告使用武力，但周遭有不少外籍居民及遊客，無法聽懂警方呼籲；警方遂以中英文呼籲示威者離開，並稱或使用適當武力驅散示威者。

【17:50】在中聯辦一帶，於西邊街與德輔道西交界、西區警署外，示威者已架設路障，與防暴警察對峙。

【17:40】一批示威者在下午5時許進入灣仔會展「快閃」動漫節，引來在場人士觀看及拍照，示威者亦走出金紫荊廣場地下寫上「光復香港」，其後極速離去，並無警員或保安上前阻止。

【17:38】在干諾道西，有防暴警從中聯辦方向增援；在西邊街與德輔道西交界、西區警署外，警方聲稱有可能使用催淚煙，呼籲附近市民離開。而現場防暴警已全副裝備，並戴上防毒臉罩等。

【17:30】警方在西邊街舉黃旗，警方指示威者正進行未經批准的公眾活動，促示威人士往金鐘方向和平散去。警方稱，觀察到有示威人士手持攻擊性武器，包括鐵通，請示威者勿使用武器。警方又呼籲，現場使用擴音器人士勿再煽動在場人士非法集結，否則會將其拘捕。

【17:20】在西環正街的示威者展開雨傘，但暫未見前排示威者持有盾牌或更大型可築成路障的物件，亦未有向前推進的意圖。另有部份示威者由正街轉入內街，未知他們的目的。

【17:10】在中聯辦附近，有防暴警員排成一列，在附近的干諾道西與西邊街交界一段正面迎向由中環方向而來的示威者。而示威者隊頭在正街街口停下，與防暴警防線相距僅200米。

同一時間，一批身穿黑衣的示威者，則前往灣仔金紫荊廣場外聚集。

【17:05】有示威者行經灣仔警總外，高呼「警黑聯盟」口號；而前往西環方向的人士，則叫喊「光復香港，時代革命」口號。

在遮打花園，社民連前立法會議員梁國雄發言指，曾經因遊行未申請「不反對通知書」，僅被罰款，而沒有被警察暴力對待。他指，過去兩個月抗爭發生變化。集會現場外圍亦有市民不時高呼「香港人 加油！」而港鐵中環站遮打花園出口上蓋，亦佔滿集會人士。現場氣氛平和。

【17:01】 前往西環方向的示威者，走到信德中心附近時再分裂成兩批人，其中一批續往中聯辦方向前進，另有一批人轉入中區警署及上環消防局海傍方向前進。

【16:54】目前示威者主要在三個地點，分別為銅鑼灣崇光百貨集結設路障、中環遮打花園集會，以及有一批示威者正往西環方向前進，聲稱終點為中聯辦。在銅鑼灣，大批示威者用拆下的圍欄築起路障。大批示威者高舉雨傘，為前線示威者遮擋記者鏡頭。

【16:48】 示威人士開始拆卸軒尼詩道馬路兩旁的鐵欄，並築成路障。同一時間，一班防暴警抵達西環中聯辦一帶，配有圓盾。

【16:40】銅鑼灣希慎廣場內，有部份商店開始拉閘關門。

在銅鑼灣聚集的示威者，舉起雨傘，同一時間，在警總外聚集的示威者，亦高舉雨傘，並開始撤走。

而在中環，亦有大批身穿黑衣的市民在遊行。

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【16:35】遊行隊頭暫時停在崇光百貨對出，商討下一步行動。亦有部份示威者兵分兩路，由遮打花園出發走往上環方向，暫時未知目的地。而在灣仔警總外，有數十名示威者持雨傘停留在軍器廠街，未見衝突。

【16:25】在場示威人士稱，遊行終點是維園，到達維園之後會解散「自由活動」，但未知活動詳情。網上通訊群組正流傳一張「兄弟們 光復銅鑼灣」的製圖。

數名交通警原本駐守附近，及後駛走。

在遮打花園，集會人士愈來愈多，約有近千人聚集，期間高呼口號「撤回惡法 獨立調查」、「平反暴動定性」、「撤銷檢控 雙真普選」。

【16:17】隊頭已至近銅鑼灣崇光百貨一帶，沿途未見警員駐守或阻止。銅鑼灣廣場附近有部份商店拉起鐵閘，例如六福珠寶、黃金廣場等，但崇光百貨、希慎廣場仍在營業。同一時間，有示威者於軍器廠街與軒尼詩道交界位置聚集，而銅鑼灣隊頭有人呼籲市民調頭往灣仔方向行走。

【16:09】示威者一直沿軒尼詩道電車路，向銅鑼灣方向前進，有人沿途在橫街設置路障。

【16:05】 民主派立法會議員區諾軒指，上周民陣遊行結束後，在中上環見到警方使用武力無法無天，「可以天橋上瞄準下方開槍，我有大聲公問他們，你們有舉旗嗎？」過去一個月，他表示市民對軍事武器常識有很多認識。

遮打花園現場仍有近千人靜坐，另有不少穿黑衣的集會人士從遮打出發，向金鐘方向前進。而集會現場暫未見有警員維持秩序。

【15:57】 佔據馬路的集會人士，仍源源不絕由遮打花園走出路面，而隊頭已經過灣仔電腦城外。

有示威者指，目的地會在銅鑼灣。

而在干諾道中大會堂對出，有部份示威者打算架設路障，阻礙交通。換言之，示威者已呈東西方向兵分兩路佔據馬路。

【15:49】在遮打花園，有大會代表持咪高峰發言稱，如果警方有發出不反對通知書，現時只會有和平遊行，而非難以預測市民將走向哪裡。大會稱，將繼續在遮打花園舉辦集會至晚上11時。

走出馬路的示威者一直隨警方向金鐘前進，在隊頭的警員走進警總旁夏愨花園的水馬陣內。

【15:40】劉頴匡在電車路上向警察現場指揮官對話，指警方做法難以令集會人士返回集會，他應警方要求，呼籲民眾返回集會，不過未有示威者理會。

現場有大批示威者一直跟隨警員，前往金鐘方向。最前方的人已抵力寶中心外。

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【15:38】 有示威者走出德輔道中，尾隨涉事車輛前往金鐘方向，同時呼籲其他在遮打花園集會的市民走出馬路。

沿途大批示威者不停高叫「香港警察 知法犯法」。

【15:22】 有警員於集會外截停一輛私家車，不讓其通行。警方聲稱車內懷疑有疑犯，涉及偷竊事件，警方又指由灣仔追查該車輛至中環。

有市民行出德輔道中電車路位置，佔據馬路，並與在場警員發生口角。

警員指會繼續處理事件，著劉頴匡呼籲民眾返回遮打花園集會。有警員其後上車，坐進駕駛座將車輛駛離現場。

【15:10】集會正式開始，發起人劉頴匡發言稱，理論上今日集會至晚上11時警方無權清場。他又引述《公安條例》，提醒任何超過30人的遊行需要通知警，若有人行走被警方反對的遊行路線，就有可能違法。

劉又引述警方反對遊行的理由是「按照以往經驗，但凡星期六日、超過二千人的遊行就好危險」，劉認為這是很大的警示，所有未來的反修例遊行都會獲發反對通知書。

他呼籲參與集會的市民在集會結束後，一起護送住在屯門、元朗及天水圍區的市民回家，強調不論哪區有事，香港人都會前往該區表達支持。

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【15:00】遮打花園集會於下午3時舉行，由於天氣欠佳，開始下雨，在場不少人士要撐起雨傘、靜坐，並手持「毋忘初衷 不撤不散」、「停止暴力」的海報，氣氛平靜。

【14:50】集會發起人劉頴匡表示，由於警方反對遊行及於終點的集會，故今天於遮打花園的集會由下午3點至晚上11點。他指，由於過於倉卒，故今天集會的詳情及節目仍未有定案，可能會邀請立法會議員發言、設「樹窿區」予集會人士訴心聲等。

劉頴匡重申，希望警今日可以「克制」，無論集會場地外發生任何時，都不應該派警員入內清場，因為遮打花園是一個和平集會，促請警方不要向集會發射催淚彈、清場行動等，否則自己及今日集會的糾察會盡自己一切能力保護集會人士，「警方要後果自負。」

申請元朗遊行的鍾健平今日被警方帶走，指他涉及煽惑非法集結，劉頴匡指自己不擔心會出現同樣情況，並指自己只擔心出席集會的市民安危。他不能評估自己的法律風險，強調警方倘有證據，「即管嚟拉我！」劉頴匡強調，倘有市民自發繼續遊行，他會盡一切能力提供協助。

有學生出席集會前被警察搜查隨身物品。(李慧妍攝)

【13:55】集會開始前，有打算出席的學生在遮打花園突然被多名警員搜身，警方檢查其書包、身分證等，過程約5分鐘。

學生指，警員收到遮打花園管理員的報告，稱他身上藏有攻擊性武器，並指他若在遊行期間有拆除鐵欄、或進一步衝擊，便會即拘捕他。該學生又指，警員曾要求他回警署調查但被他拒絕。而旁邊圍觀的市民大罵警員行為，最終警員在檢查該學生的隨身物品後離開，該名學生亦遭嚇哭。

【13:00】中環遮打花園作為集會場地，中午一時許未見有人群聚集。

【05:00】西區警署警對出，深宵有工人在西邊街警署對出行人路和通往干諾道西中聯辦對出之行人路加上膠水，疑為預防有市民撬走地磚。而西區警署亦增設約2米高水馬。

至於鄰近遮打花園的三個警署，包括警察總部、中區警署及西區警署，皆放有兩米高水馬包圍出入口以防衝擊。至於中聯辦的前、後門皆以水馬包圍，有警員在出入口駐守。721當晚被黑漆彈塗污的國徽，現以透明膠箱封起。

「全城追究上環開槍大遊行」的發起團體，發言人是月初舉辦九龍區大遊行的劉頴匡。他原本申請由中環遮打花園遊行至中山紀念公園，追究警方7月21日在上環開槍責任，警方其後表明反對遊行，但批准在遮打花園集會。



劉頴匡其後向遊行上訴委員會提出上訴，但被駁回。劉頴匡稱對香港的人權自由表示擔憂，預見未來就有關反對修訂《逃犯條例》的遊行，警方亦會發出反對通知書。他表明會盡力確保遮打花園集會市民的安全，相信亦有市民願意冒風險堅持遊行權利。

▼7.21上環清場經過▼