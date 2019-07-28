【728集會‧直播】大批集會人士行出馬路　向銅鑼灣前進

7月21日民陣發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍。 由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。發起人劉頴匡估計，會有市民願意冒風險堅持遊行權利。 集會開始不久，警方於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。大批集會人士其後一直沿馬路，向金鐘、灣仔方向前進，有示威者表明，終點會在銅鑼灣。

【16:17】隊頭已至近銅鑼灣崇光百貨一帶，沿途未見警員駐守或阻止。

【16:09】示威者一直沿軒尼詩道電車路，向銅鑼灣方向前進，有人沿途在橫街設置路障。

【16:05】 民主派立法會議員區諾軒指，上周民陣遊行結束後，在中上環見到警方使用武力無法無天，「可以天橋上瞄準下方開槍，我有大聲公問他們，你們有舉旗嗎？」過去一個月，他表示市民對軍事武器常識有很多認識。

遮打花園現場仍有近千人靜坐，另有不少穿黑衣的集會人士從遮打出發，向金鐘方向前進。而集會現場暫未見有警員維持秩序。

【15:57】 佔據馬路的集會人士，仍源源不絕由遮打花園走出路面，而隊頭已經過灣仔電腦城外。

有示威者指，目的地會在銅鑼灣。

而在干諾道中大會堂對出，有部份示威者打算架設路障，阻礙交通。換言之，示威者已呈東西方向兵分兩路佔據馬路。

【15:49】在遮打花園，有大會代表持咪高峰發言稱，如果警方有發出不反對通知書，現時只會有和平遊行，而非難以預測市民將走向哪裡。大會稱，將繼續在遮打花園舉辦集會至晚上11時。

走出馬路的示威者一直隨警方向金鐘前進，在隊頭的警員走進警總旁夏愨花園的水馬陣內。

【15:40】劉頴匡在電車路上向警察現場指揮官對話，指警方做法難以令集會人士返回集會，他應警方要求，呼籲民眾返回集會，不過未有示威者理會。

現場有大批示威者一直跟隨警員，前往金鐘方向。最前方的人已抵力寶中心外。

+ 5 + 4 + 3

【15:38】 有示威者走出德輔道中，尾隨涉事車輛前往金鐘方向，同時呼籲其他在遮打花園集會的市民走出馬路。

沿途大批示威者不停高叫「香港警察 知法犯法」。

【15:22】 有警員於集會外截停一輛私家車，不讓其通行。警方聲稱車內懷疑有疑犯，涉及偷竊事件，警方又指由灣仔追查該車輛至中環。

有市民行出德輔道中電車路位置，佔據馬路，並與在場警員發生口角。

警員指會繼續處理事件，著劉頴匡呼籲民眾返回遮打花園集會。有警員其後上車，坐進駕駛座將車輛駛離現場。

【15:10】集會正式開始，發起人劉頴匡發言稱，理論上今日集會至晚上11時警方無權清場。他又引述《公安條例》，提醒任何超過30人的遊行需要通知警，若有人行走被警方反對的遊行路線，就有可能違法。

劉又引述警方反對遊行的理由是「按照以往經驗，但凡星期六日、超過二千人的遊行就好危險」，劉認為這是很大的警示，所有未來的反修例遊行都會獲發反對通知書。

他呼籲參與集會的市民在集會結束後，一起護送住在屯門、元朗及天水圍區的市民回家，強調不論哪區有事，香港人都會前往該區表達支持。

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【15:00】遮打花園集會於下午3時舉行，由於天氣欠佳，開始下雨，在場不少人士要撐起雨傘、靜坐，並手持「毋忘初衷 不撤不散」、「停止暴力」的海報，氣氛平靜。

【14:50】集會發起人劉頴匡表示，由於警方反對遊行及於終點的集會，故今天於遮打花園的集會由下午3點至晚上11點。他指，由於過於倉卒，故今天集會的詳情及節目仍未有定案，可能會邀請立法會議員發言、設「樹窿區」予集會人士訴心聲等。

劉頴匡重申，希望警今日可以「克制」，無論集會場地外發生任何時，都不應該派警員入內清場，因為遮打花園是一個和平集會，促請警方不要向集會發射催淚彈、清場行動等，否則自己及今日集會的糾察會盡自己一切能力保護集會人士，「警方要後果自負。」

申請元朗遊行的鍾健平今日被警方帶走，指他涉及煽惑非法集結，劉頴匡指自己不擔心會出現同樣情況，並指自己只擔心出席集會的市民安危。他不能評估自己的法律風險，強調警方倘有證據，「即管嚟拉我！」劉頴匡強調，倘有市民自發繼續遊行，他會盡一切能力提供協助。

有學生出席集會前被警察搜查隨身物品。(李慧妍攝)

【13:55】集會開始前，有打算出席的學生在遮打花園突然被多名警員搜身，警方檢查其書包、身分證等，過程約5分鐘。

學生指，警員收到遮打花園管理員的報告，稱他身上藏有攻擊性武器，並指他若在遊行期間有拆除鐵欄、或進一步衝擊，便會即拘捕他。該學生又指，警員曾要求他回警署調查但被他拒絕。而旁邊圍觀的市民大罵警員行為，最終警員在檢查該學生的隨身物品後離開，該名學生亦遭嚇哭。

【13:00】中環遮打花園作為集會場地，中午一時許未見有人群聚集。

【05:00】西區警署警對出，深宵有工人在西邊街警署對出行人路和通往干諾道西中聯辦對出之行人路加上膠水，疑為預防有市民撬走地磚。而西區警署亦增設約2米高水馬。

至於鄰近遮打花園的三個警署，包括警察總部、中區警署及西區警署，皆放有兩米高水馬包圍出入口以防衝擊。至於中聯辦的前、後門皆以水馬包圍，有警員在出入口駐守。721當晚被黑漆彈塗污的國徽，現以透明膠箱封起。

「全城追究上環開槍大遊行」的發起團體，發言人是月初舉辦九龍區大遊行的劉頴匡。他原本申請由中環遮打花園遊行至中山紀念公園，追究警方7月21日在上環開槍責任，警方其後表明反對遊行，但批准在遮打花園集會。



劉頴匡其後向遊行上訴委員會提出上訴，但被駁回。劉頴匡稱對香港的人權自由表示擔憂，預見未來就有關反對修訂《逃犯條例》的遊行，警方亦會發出反對通知書。他表明會盡力確保遮打花園集會市民的安全，相信亦有市民願意冒風險堅持遊行權利。

▼7.21上環清場經過▼