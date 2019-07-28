【728集會.交通消息】港鐵港島綫不停西營盤、香港大學、堅尼地城

7月21日民陣發起遊行，最終部份示威者轉戰中聯辦，並與防暴警於上環一帶發生衝突，警方施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈等。有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍，但由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。 集會開始不久，警方於德輔道中截停一輛私家車，引發集會人士衝出馬路與警員口角。大批集會人士其後一直沿馬路，向金鐘、灣仔方向前進。由於多條行車線被霸佔，交通情況受阻，多條巴士路線受影響。 至黃昏6時15分左右，澳門海事及水務局亦宣布，由於香港上環碼頭暫不適合使用，外港及氹仔往來香港上環的航班暫停；包括噴射飛航及金光飛航 ，宣布分別於晚上7時後及7時30分後，改用中國客運碼頭上落。

警方於入夜後發射催淚彈（余俊亮攝）

21:36

九巴表示，因應港島區的交通情況，多條路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。乘客請前往入境事務大樓乘搭往九龍方向巴士

暫停服務

103, 108, 934, 936

改道行駛或於中途站停止服務

101 改以循環線形式運作

往港島方向

停用巴士站: 南洋酒店- 堅尼地城

往九龍方向

停用巴士站: 堅尼地城-堅拿道西

加停: 入境事務大樓

102,106,112,116 改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 銅鑼灣所有分站-銀幕街

往九龍方向

停用巴士站: 中央圖書館-堅拿道東

104 改以循環線形式運作

往港島方向

停用巴士站: 太古廣場- 堅尼地城

往九龍方向

停用巴士站: 堅尼地城-軍器廠街

113,109 改以循環線形式運作

往港島方向

停用巴士站: 跑馬地馬場- 港澳碼頭/堅尼地城

往九龍方向

停用巴士站: 堅尼地城/港澳碼頭-堅拿道西

加停: 入境事務大樓

111 改以循環線形式運作

往港島方向

停用巴士站: 利景酒店- 港澳碼頭

往九龍方向

停用巴士站: 港澳碼頭-堅拿道西

加停: 入境事務大樓

115改以循環線形式運作

往港島方向

停用巴士站: 皇后像廣場- 港澳碼頭

往九龍方向

停用巴士站: 港澳碼頭-皇后像廣場

加停: 入境事務大樓

182改以香港站為終點點

往港島方向

停用巴士站: 舊灣仔警署- 港澳碼頭

往九龍方向

停用巴士站: 港澳碼頭-柯布連道

加停: 灣仔碼頭, 中環(香港站)

170改道行駛

往九龍方向

停用巴士站: 銅鑼灣所有車站 (立德里- 景隆街)

307改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 舊灣仔警署-中環渡輪碼頭

加停: 灣仔碼頭

往九龍方向

停用巴士站: 中環渡輪碼頭-金鐘站,銅鑼灣所有分站

601改以循環線形式運作

往港島方向

停用巴士站: 中央圖書館-金鐘東

往九龍方向

停用巴士站: 金鐘東-銀幕街

加停: 入境事務大樓

603 改道行走

往港島方向

停用巴士站: 舊灣仔警署-中環渡輪碼頭

加停: 灣仔碼頭

往九龍方向

停用巴士站: 中環渡輪碼頭-興發街

加停: 入境事務大樓

619改道行走, 香港站為終點點

往港島方向

停用巴士站: 舊灣仔警署-中環港澳碼頭

加停: 灣仔碼頭/香港站

往九龍方向

停用巴士站: 中環港澳碼頭-興發街

加停: 香港站

671改道行駛

往九龍方向

停用巴士站: 立德里-銀幕街

673改道行駛

往港島方向

停用巴士站: 皇仁書院-中環5號碼頭

往九龍方向

停用巴士站: 林士街-林士街

加停: 入境事務大樓

680改以循環線形式運作, 灣仔北為循環點

往港島方向

停用巴士站: 中央圖書館-金鐘東

往九龍方向

停用巴士站: 金鐘東-銀幕街

加停: 入境事務大樓

681改道行走

往港島方向

停用巴士站: 舊灣仔警署-畢打街

加停: 灣仔碼頭

往九龍方向

停用巴士站: 交易廣場-興發街

加停: 入境事務大樓

690改道行走

往港島方向

停用巴士站: 舊灣仔警署-交易廣場

加停: 入境事務大樓, 香港站

往九龍方向

停用巴士站: 交易廣場-銀幕街

加停: 中環(香港站)

904改道行走

往港島方向

停用巴士站: 嘉安街-山市街

加停: 西祥街

往九龍方向

停用巴士站: 皇后大道西-均益大廈第二期

905改道行走

往港島方向

停用巴士站: 嘉安街-中信大廈

加停: 香港國際金融中心2期

往九龍方向

停用巴士站: 菲林明道-西區海底隧道

914改道行走

往港島方向

停用巴士站: 港澳碼頭-盧押道

加停: 香港國際金融中心2期

往九龍方向

停用巴士站: 中央圖書館--西區海底隧道

948改道行走

往港島方向

停用巴士站: 港澳碼頭-維園

加停: 香港國際金融中心2期

往九龍方向

停用巴士站: 中央圖書館-西區海底隧道

960改道行走

往港島方向

停用巴士站: 港澳碼頭-菲林明道

加停: 香港國際金融中心2期, 灣仔碼頭

往九龍方向改經紅隧，只停灣仔北總站，灣仔碼頭

停用巴士站: 灣仔碼頭-西區海底隧道

961改道行走

往港島方向

停用巴士站: 港澳碼頭-菲林明道

加停: 香港國際金融中心2期

往九龍方向改經紅隧，只停灣仔會展，灣仔會議道

停用巴士站: 菲林明道-西區海底隧道

968改道行走

往港島方向

停用巴士站: 西消防街-菲林明道

加停: 香港國際金融中心2期

往九龍方向改經紅隧，只停天后總站

停用巴士站: 中央圖書館-西區海底隧道

978改道行走

往港島方向

停用巴士站: 港澳碼頭-中信大廈

加停: 香港國際金融中心2期

往九龍方向改經紅隧，只停灣仔北，灣仔碼頭

停用巴士站: 菲林明道-西區海底隧道

【20：30】新巴及城巴表示，現有25條路線暫停服務，61條日間路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於港島區路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：1, 5B, 5X, 10, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 18X, 23, 26, 37B, 103, 260, 789, 967, 973, H1, H1A, H2, W1, X15, X15R

改道日間路線：2, 2A, 2X, 6, 6X, 7, 8, 8P, 8X, 11, 15, 15B, 19, 25, 25A, 37A, 38, 40, 40M, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 182, 592, 601, 680, 681, 905, 914, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, A10, A11, A12, E11, E11A

【20:00】港鐵表示，應警方要求，今晚8時起，港島綫列車服務只維持柴灣站至上環站(每3分鐘一班)，西營盤站、香港大學站、堅尼地城站列車服務暫停。

【19：31】港鐵表示，因應路面有公眾活動，預計上環至西營盤一帶有較多群眾，如有需要，個別車站或會因應實際情況實施客流管理措施，個別出入口或會關閉。

【19：20】九巴表示，因應港島區的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示，並前往入境事務大樓乘搭往九龍方向巴士。 九巴暫停服務路線 103, 108, 117, 934, 936, 904 九巴改道行車路線 102,106,112,116 往港島方向停用巴士站: 銅鑼灣所有分站-銀幕街 往九龍方向停用巴士站: 中央圖書館-堅拿道東 170 往九龍方向停用巴士站: 銅鑼灣所有車站 (立德里- 景隆街) 307 往港島方向停用巴士站: 舊灣仔警署- 舊灣仔警署 加停: 灣仔碼頭 往九龍方向停用巴士站: 中環渡輪碼頭-金鐘站 停用巴士站: 中環渡輪碼頭-金鐘站 603 往港島方向停用巴士站: 舊灣仔警署-中環渡輪碼 加停: 灣仔碼頭 往九龍方向停用巴士站: 中環渡輪碼頭-興發街 加停: 入境事務大樓 671 往九龍方向停用巴士站: 立德里-銀幕街 673 往港島方向停用巴士站: 皇仁書院-中環 5 號碼頭 往九龍方向 停用巴士站: 林士街-林士街 加停: 入境事務大樓 681 往港島方向停用巴士站: 舊灣仔警署-畢打街 加停: 灣仔碼頭 往九龍方向停用巴士站: 交易廣場-興發街 加停: 入境事務大樓 690 往港島方向停用巴士站: 舊灣仔警署-交易廣場 加停: 入境事務大樓, 香港站 往九龍方向停用巴士站: 交易廣場-銀幕街 加停: 中環(香港站) 905 往港島方向停用巴士站: 嘉安街-中信大廈 加停: 香港國際金融中心 2 期 往九龍方向停用巴士站: 菲林明道-西區海底隧道 914 往港島方向停用巴士站: 港澳碼頭-盧押道 加停: 香港國際金融中心 2 期 往九龍方向停用巴士站: 菲林明道-西區海底隧道 948 往港島方向停用巴士站: 港澳碼頭-維園 加停: 香港國際金融中心 2 期 往九龍方向 停用巴士站: 中央圖書館-西區海底隧道 960 往港島方向停用巴士站: 港澳碼頭-菲林明道 加停: 香港國際金融中心 2 期, 灣仔碼頭 往九龍方向改經紅隧，只停灣仔北總站，灣仔碼頭 停用巴士站: 灣仔碼頭-西區海底隧道 961 往港島方向停用巴士站: 港澳碼頭-菲林明道 加停: 香港國際金融中心 2 期 往九龍方向改經紅隧，只停灣仔會展，灣仔碼頭 停用巴士站: 菲林明道-西區海底隧道 968 往港島方向停用巴士站: 西消防街-菲林明道 加停: 香港國際金融中心 2 期 往九龍方向改經紅隧，只停天后總站 停用巴士站: 中央圖書館-西區海底隧道 978 往港島方向停用巴士站: 港澳碼頭-中信大廈 加停: 香港國際金融中心 2 期 往九龍方向改經紅隧，只停灣仔北，灣仔碼頭 停用巴士站: 菲林明道-西區海底隧道 九巴改道以香港站為終點的路線 182 往港島方向停用巴士站: 舊灣仔警署- 港澳碼頭 往九龍方向停用巴士站: 港澳碼頭-柯布連道 加停: 灣仔碼頭, 中環(香港站) 619 往港島方向停用巴士站: 舊灣仔警署-中環港澳碼頭 加停: 灣仔碼頭/香港站 往九龍方向停用巴士站: 中環港澳碼頭-興發街 加停: 香港站 九巴改以循環線形式運作的路線 101 往港島方向停用巴士站: 南洋酒店- 堅尼地城 往九龍方向停用巴士站: 堅尼地城-堅拿道西 加停: 入境事務大樓 104 往港島方向停用巴士站: 太古廣場- 堅尼地城 往九龍方向停用巴士站: 堅尼地城-軍器廠街 113,109 往港島方向停用巴士站: 跑馬地馬場- 港澳碼頭/堅尼地城 往九龍方向停用巴士站: 堅尼地城/港澳碼頭-堅拿道西 加停: 入境事務大樓 111 往港島方向停用巴士站: 利景酒店- 港澳碼頭 往九龍方向停用巴士站: 港澳碼頭-堅拿道西 加停: 入境事務大樓 115 往港島方向停用巴士站: 皇后像廣場- 港澳碼頭 往九龍方向停用巴士站: 港澳碼頭-皇后像廣場 加停: 入境事務大樓 601 往港島方向停用巴士站: 中央圖書館-金鐘東 往九龍方向停用巴士站: 金鐘東-銀幕街 加停: 入境事務大樓 680 灣仔北為循環點 往港島方向停用巴士站: 中央圖書館-金鐘東 往九龍方向停用巴士站: 金鐘東-銀幕街 加停: 入境事務大樓

【18：49】運輸署宣布，下列小巴路線改道： 小巴路線 方向 改道如下 1, 1A 及3 中環及半山 北行經皇后大道西 及干諾道西 10 銅鑼灣(謝斐道) 及 數碼港 經堅尼地道 24M 金鐘站及畢拉山 經堅尼地道 25 寶馬山及銅鑼灣 (百德新街) 改往銅鑼灣道(聖保祿醫院) 31 銅鑼灣(謝斐道)及田灣邨 經堅尼地道 40 赤柱村及銅鑼灣(渣甸街) 改往禮頓中心 56 羅便臣道及北角(馬寶道) 經堅尼地道 另外，下列巴士線暫停服務：1, 5B, 5X, 10, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 108, 117, 260, 789, 934, 936, 967, W1, H1 下列巴士路線改道行駛：2, 6, 6X, 8X, 11, 19, 25, 26, 37A, 40, 40M, 70, 75, 77, 90, 90B, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 948, 960, 961, 968, 969, 978, 88R 電車服務： 介乎北角道站及爹核士街站之間來回線的電車服務暫停。

來往港澳碼頭的船服務受影響。（噴射飛航網頁截圖）

【18:30】噴射飛航指，鑑於今日上環一帶的突發情況，由下午7點後，所有港澳碼頭之航班，將會被臨時安排改泊九龍尖沙咀中港城中國客運碼頭上落；而最後一班由澳門往港澳碼頭之航班開出時間為下午6時。

持有今日港澳船票之旅客可直接前往中國客運碼頭登船，或保留船票稍後往售票處辦理航期更改或退票安排。

金光飛航亦表示，由19:30時起所有航班上下船地點，由港澳碼頭改為尖沙咀中國客運碼頭。首班受影響航班於18:30時由澳門開出、以及於19:30時由九龍開出。

+ 7 + 6 + 5

【18：15】澳門海事及水務局宣布，由於香港上環碼頭暫不適合使用，外港及氹仔往來香港上環的航班暫停，最新的航班資訊請向船公司查詢。

【18：20】新巴城巴表示，因應道路封閉，現有25條路線暫停服務，50條日間路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停路線：1, 5B, 5X, 10, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18, 18P, 18X, 26, 37B, 103, 260, 789, 967, 973, H1, H1A, H2, W1, X15, X15R

改道日間路線：2, 4, 7, 8H, 11, 25, 37A, 71, 72, 72A, 88R, 90B, 91, 96, 101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 170, 182, 307,592, 601, 619, 680, 690, 720, 722, 780, 905, 914, 930, 930X, 948, 962, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, A10,A11, A12, E11, E11A

大批市民聚集在灣仔、銅鑼灣一帶（盧翊銘攝）

【17：40】新巴城巴表示，因應道路封閉，現有20條路線暫停服務，多條路線需要改道行駛。

暫停路線：1, 5B, 5X, 10, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 26, 103, 260, 789, 967, H1, H1A, H2, W1, X15, X15R

【17：15】九巴宣布，因應港島區的交通情況，一些路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

暫停服務：103, 108, 117, 934, 936

改道：101, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 948, 960, 961, 968, 978

九巴稱，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線 2745-4466，或使用 App 1933 及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁 www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

示威者霸佔銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環一帶的部分道路。（張浩維攝）

【16：57】運輸署再宣布，部分公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線服務暫停：5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 108, 117, 260, 934, 936, 967, W1, H1

下列巴士路線改道行駛：1, 2, 10, 11, 25, 26, 37A, 90B, 101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 905, 914, 948, 960, 961, 968, 969, 978, 88R

電車服務： 介乎跑馬地總站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

另外，以下路段現已封閉：

-干諾道中的部分行車線(往金鐘方向)

-琳寶徑的全線(往上環方向)

-銀行街的唯一行車線(往皇后大道中方向)

-德輔道中介乎畢打街與皇后大道中的全線（來回方向）

-金鐘道的全線（來回方向）

-軒尼詩道的全線（來回方向）

-怡和街的全線（來回方向）

示威者霸佔銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環一帶的部分道路。（歐嘉樂攝）

【16：20】運輸署宣布，因應公眾活動，以下途公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線服務暫停：5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 108, 117, 260, 967, W1, H1

下列巴士路線改道行駛：1, 2, 10, 11, 25, 26, 37A, 90B, 101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 969, 978, 88R

電車服務：介乎跑馬地總站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

示威者指揮現場交通（盧翊銘攝）

【16：16】新巴及城巴表示，因應道路封閉，現有12條路線暫停服務。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。暫停服務路線如下：5B, 5X, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 260, 967, H1, H2, W1。

【15：56】運輸署宣布，下列巴士路線改道行駛：

1, 2, 5B, 10, 11, 25, 26, 37A, 90B, 101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 260, 307, 619, 690, 720, 722, 780, 948, 969, H1, 88R

另外，電車服務亦受阻：

介乎跑馬地總站及上環(西港城)總站之間來回線的電車服務暫停。

大批市民突然走出馬路。（歐嘉樂攝）

【15：50】運輸署宣布，以下道路已封閉：

-干諾道中的全線(來回方向)

-琳寶徑的全線(往上環方向)

-銀行街的唯一行車線(往皇后大道中方向)

-德輔道中介乎畢打街與皇后大道中的全線（來回方向）

-金鐘道的全線（往灣仔方向）

九巴表示，因應港島區的交通情況，九巴部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客可依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

101, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 601, 603, 619, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

九巴指，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。