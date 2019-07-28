【逃犯條例】將軍澳遊行延至下周日　市民寶琳站外派傳單

反對修訂《逃犯條例》風波持續，多區先後發起遊行，原本今日（28日）舉行的「將軍澳反送中大遊行」，因應上周日（21日）元朗白衣人襲擊市民事件，改期至下周日（8月4日）舉行。 今日有市民在港鐵寶琳站外派發關於將軍澳遊行的單張，呼籲市民下周日下午1時30分在寶翠公園集合，2時30分出發往單車館公園，不過警方仍未就遊行發出「不反對通知書」。另外，遊行除了平時示威者提出的五大訴求，亦有第六項訴求「反對媒體失實報導」。

有市民派傳單，呼籲參與下周日遊行。（讀者提供相片）

今日下午有市民在港鐵寶琳站外，派發將軍澳遊行的宣傳單張，呼籲市民下周日下午1時30分在寶翠花園集合，2時30分起行，經寶林北路，將軍澳警署外前往寶寧路，再經將軍澳政府綜合大樓，去坑口文曲里連儂牆，以到達終點單車館公園，傳單下款為「深愛香港的將軍澳人上」。不過單張亦標示：「有待不反對通知書」。

遊行最初原訂於7月21日舉行

區政聯盟和將軍澳民生關注組最初發起「將軍澳7月21日大遊行」，除了五大訴求，亦要求「拒絕紅色媒體」和「守護新聞真相」，由將軍澳站起行，遊行至無綫電視（TVB）大樓。不過有市民質疑，該遊行有其他政治目的，於是另發起「7.28 將軍澳反送中大遊行」，保留「反對媒體失實報導」的訴求，惟路線與之前不同。由於上周日發生元朗襲擊事件，遊行延至下周日舉行。