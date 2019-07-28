【728集會】有西環傷者退回遮打花園療傷　稱撤退期間一度人踩人

有參與今日（28日）遮打花園集會的人士，自行前往西環一帶，遭警方又西向東驅散往中、上環方向。 晚上近8時，警方在德輔道西發射多枚催淚彈，期間造成多名人士受傷倒地。近9時許，有數名疑在西環衝突中受傷的傷者，退回遮打花園治療。有傷者指，在上環近中聯辦內街撤退時，速龍小隊發射催淚彈，令在場人士發生人踩人：「有好多人瞓底咗，前排全部散晒，兩批人中，前排退到兩旁，後排有人執彈，但前排慢慢退後時，速龍係咁打係咁打。」

受訪傷者的背部、膊頭及雙手因胡椒噴霧及遭警棍擊中受傷：「佢哋打咗我都即刻向後跑，依家背部感覺燒傷。跑返遮打有救護員治療後，好咗好啲。」

他續說：「前排至少50人，我哋根本走唔切，人踩人全部瞓底晒，我哋拉得幾個拉幾個。」他忍痛說：「我哋已經慢慢退，警方放完催淚彈，突然有速龍衝出黎，係咁打係咁打，前排根本頂唔住。」他指，警方首次有舉旗，其後因環境混亂未能看清。

遮打花園現場有物資站人員指，西環方向的物資正陸續搬回遮打，而遮打現場仍有約數百名集會人士靜坐留守，期間數百名從銅鑼灣方向返回、前往西環支援的示威者，曾經過遮打花園。

劉頴匡：集會時間至晚上11時 會盡力保護大家

遮打花園集會申請人劉頴匡表示，在遮打花園獲不反對通知書的集會時間去到晚上11時，集會人士可作準備離開：「如果警方夠膽在11點前進入清場，我哋會盡力保護大家」。他續指，暫時未有打算計出席集會的人數，主要關注前線衝突情況。

不少集會人士陸續離開，約有2、300人繼續留守。而設在遮打花園的物資站亦作收拾，大會呼籲市民可到物資站拿取部分物資，留待日後繼續使用。