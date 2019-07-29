【光復元朗】朱凱廸：催淚彈或無助驅散　梁志祥：可籲警用水炮車

社會新聞
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在周六（27日）元朗遊行中，警方與示威者對峙時，發射多枚催淚彈驅散人群；當中有催淚彈落入西鐵路軌、民居閣樓，煙霧波及安老院。立法會議員朱凱迪出席港台視節目《千禧年代》時表示，示威者與警方對峙多次後，催淚彈或已對最前線起不到驅散效果，質疑警方是否仍要堅持使用。立法會議員梁志祥回應指，若覺得催淚彈無效，可以呼籲警方使用水炮車。

周六元朗遊行中，警方使用多枚催淚彈驅散人群。（資料圖片）

另外，《南華早報》引警方消息人士指，水炮車即將進行測試，料最快可於8月中出動。

立法會議員朱凱迪表示，經過多次對峙，催淚煙已對最前線的示威者起不到驅散作用，質疑警方是否仍繼續使用催淚彈作為在民居聚集地區的驅散手段。民建聯立法會議員、元朗區議員梁志祥回應，警方若不使用催淚彈，不知應如何驅散示威者，警方行動是合當的；他表示從電視畫面上來看，催淚彈仍可驅散人群，若有人質疑無效，可以一起呼籲警方使用水炮車。

針對警方有煙霧波及安老院的情況，他表示催淚彈一經使用一定是「四圍都係」，認為質疑示威者為何要在人口密集的元朗市中心遊行，是否應該將警方引去其他地方。他並表示，若示威者不衝擊警方防線，警方是被動的，不會有行動。

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