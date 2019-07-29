【728集會】消防局廣播限救援車入示威區　消防處︰確保同事安全

警方昨日（28日）在西環及上環清場期間，多次發射催淚彈，多名示威者受傷。據了解，昨夜約11時許，消防局局內廣播，指示在示威區候命的消防及救護車輛，要在警察後方安全區域，重申不可超越示威者區域。有現職消防員表示有聽到該廣播，但指最後都會是由部門現場指揮官有權決定進入救人。 警隊今日（29日）晚上表示，並無要求消防救護人員，不准進入示威範圍。消防處則回覆查詢指，相關廣播的目的，主要是提醒同事有關的指引，以確保他們的安全，在安全的情況下盡快執行滅火救援工作。

據《香港01》取得的該段廣播錄音，可以聽到消防處發出的指示︰「如果要參與示威區嘅任何事件，現場指示，請各車輛在警察後方安全區域候命，不可穿越示威者區域。重複，所有參與示威區任何事件的消防車輛注意，消防車輛需要在警察後方安全區域候命，不可穿越示威者區域。」

有現職消防員表示，以往有大型事故都是由警方負責整個行動指揮，但若有人有生命危險，消防員都有法定權力可以進入並且救人，故最終決定是視乎消防的現場指揮官「夠唔夠魄力」。

記者向消防處查詢有關上述廣播是否收到警方指示，「安全區」距離示威者區域距離等，處方回覆指，「消防處就處理涉及暴力的事件有既定指引。根據指引，在發生衝突時，屬員不應進入示威的核心區域或穿越示威者，以確保安全；如有需要，主管可與警方現場指揮官協調。相關廣播的目的，主要是提醒同事有關的指引，以確保他們的安全，與及能在安全的情況下盡快執行滅火救援工作。」

就昨日的示威，警方拘捕49人。據醫管局統計，截至7月29日凌晨12時半，港島區衝突中有16名傷者，包括11男5女，年齡介乎17歲至50歲。