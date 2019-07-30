【逃犯條例】機場「長期觀光」行動　接機籲遊客開AirDrop

反對《逃犯條例》修訂的爭議未平息，一個多月來，遊行、集會、示威和衝突不斷。繼7月26日的機場「和你飛」集會後，今日（30日）再有反修例的人士在機場開展行動，號召市民到機場「遊覽、追星」。至下午近5點，現場有數十人聚集，並有人化身「連儂人」，在自己身上貼有標語。有很多市民在接機大堂舉起標語，呼籲旅客開啟電話的AirDrop，以便接受香港反修例運動的資訊。

有參與行動的人表示，只是想「和理非」地表達意見，讓旅客知道香港究竟發生什麼事，亦讓旅客提高警覺，以免招惹警察。

亦有參與的人覺得，機場算是比較安全的地方，因為在香港不同的地方，有很多身穿黑色衫的年輕人，常常被警察搜身、查身份證，瀰漫不安的氣氛。

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據網上文宣，今次行動是「長期觀光活動，歡迎隨時加入」，呼籲參加者帶同「memo紙、牌、海報、應援扇等」，強調活動絕非集會、絕不衝擊。另外，南韓女團Red Velvet預計於今日來港出席活動，抵達二號客運大樓，有網民號召到該處「追星」。

《香港01》記者下午1時左右到現場查看，暫未見人潮。至下午4時30分，香港國際機場一號客運大樓接機大堂A內約有30人聚集，他們戴上口罩，身上貼有不同標語，暫未知下一步行動。

在下午4時許，現場開始有戴上口罩、身上貼有標語的市民聚集，部分身穿黑衣，暫未知進一步行動。（陳芷昕攝）