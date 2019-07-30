【元朗黑夜‧直播】民主黨與傷者會見港鐵代表　追究責任及賠償

西鐵元朗站於7月21日晚上發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，導致45名市民受傷。多名涉事受傷的市民今日（30日）下午在民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅陪同下，與港鐵代表會晤，並提交請願信追究當日港鐵責任及賠償，港鐵由對外事務高級經理陳裕昌接收信件。 林卓廷指，港鐵須提交一份全面調查報告，交代事件始末。尹兆堅說，港鐵要承擔今次事件的部份責任。而港鐵則承諾，會保留事件中所拍攝到的閉路電視影片，留待日後調查之用。至於是否作出賠償，港鐵代表稱會向高層轉達意見。

多名在元朗7月21日無差別襲擊事件中受傷的市民，在民主黨立法會議員尹兆堅（左二）及林卓廷（左三）陪同下向港鐵對外事務高級經理陳裕昌（右一）遞交請願信。（陳晶琦攝）

尹兆堅指，港鐵代表與會面中，承諾會將所有要求轉達港鐵高層考慮，並於會面中有向傷者表達慰問與關懷。他指，港鐵未有即時應允所有訴求，但相信對方會真誠處理。

他又指，港鐵在今次事件中只曾向公眾交代時序表，但至今仍未有全面交代事件中所有細節，故促請對方要成立委員會作出全面調查，向公眾交代始末。

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傷者林女士指，當晚乘港鐵到達元朗站後，見到有一班年輕人大叫要「幫手！」，指當時有人打人，當她下車後見到混亂場面，已見到有一班人追打市民，但自己已「上了年紀」難以走避，自己當時已很慌亂四處逃跑，最終跌在地上令腳部受傷，「我只係想返屋企咋嘛，點解會咁！」

她指自己不時回想起當晚的場面，並哽咽地指至今仍會憶起當晚有一位婆婆倒地受傷的畫面。

另一傷者張先生指，自己只是一名元朗居民，當晚只是路過送朋友乘港鐵，未料卻遇到「恐怖經歷」。他指，自己不談政治，但今次事件政府、各相關機構都要作出交代，「要還元朗居民一個安心。」他指，自己見到混亂時有上前幫手保護傷者，未料混亂間卻被襲擊，全身都受傷，幸好並不算嚴重。他又指，港鐵有能力及資源翻看全部紀錄，故不能簡單定性今次事件是「有人爭執」，而是確實有持武器的人有組織地襲擊市民，期望港鐵不要再斬件式回應事件。

傷者馮先生指，自己當晚收到元朗有白衫人襲擊事件後，便與太太趕到希望保護市民，「我哋乜裝備都無，以命換命咁去帶傷者去安全地方。」他指混亂間只是大叫「打夠喇喎！」卻突然被被人用縮骨遮由上而下襲擊，左眼角爆開，左前臂亦有傷需要縫針。

事發39分鐘後，防暴警察當日終於現身進入西鐵元朗站。（資料圖片／香港01記者攝）