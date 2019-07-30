【逃犯條例】8月遊行遍地開花　警方證實正處理周末三宗遊行申請

《逃犯條例》修訂爭議持續，6月至今每逢周末都有遊行示威，而且地點不再限於港島，遍地開花。網上流傳，本周末旺角、港島西區、將軍澳都有遊行；警方回應《香港01》查詢時證實消息，並表示尚在處理三個公眾活動的申請。 記者透過不同渠道查詢各發起人，雖然三個遊行活動都未獲批不反對通知書，但有發起人表示，遊行是行使市民應有權利，將盡最大努力維持當日秩序。 有網民亦發起8月5日各界大罷工，並在七區舉行罷工集會。發起人指，正與民陣商討申領不反對通知書事宜。

上周六的元朗「步行」活動，也是由網民發起。（資料圖片/李澤彤攝）

警方回覆《香港01》查詢指，現時已接獲一宗8月3日於旺角區舉行公眾活動、一宗8月4日將軍澳區舉行公眾活動及一宗8月4日在西區舉行公眾活動的通知，兩日合共有三宗公眾活動的通知；警方稱正按現行機制處理三宗活動。

旺角遊行發起人伍永德（右）今日與警方會面，商討遊行安排。（高仲明攝） 早前有網民向警方申請8月3日於旺角遊行，發起人為曾參選2016年立法會選舉飲食界別的伍永德。伍永德今（30日）在與警方會面後表示，警方在會上要求他們減少遊行人數，並將結束時間提早至晚上7時；惟至今仍未確定是否會批出不反對通知書。 他提到，目前協議下的遊行路線由警方提供，將由晏架街球場出發，經旺角道及彌敦道前往麥花臣球場。對於警方是否會批出不反對通知書，他直言對結果並不樂觀。

港島西區遊行發起人明與警方商討

8月4日港島西區遊行發起單位的傳媒聯絡人Coco表示，至今仍未獲批不反對通知書，同時將於明天（31日）與警方開會商討遊行安排；發起團隊尚未就不獲批不反對通知書的情況作討論。

記者同時透過通訊軟件Telegram聯絡到8月4日將軍澳遊行的發起單位，傳媒聯絡人稱早前已向警方申請不反對通知書，但警方至今仍未公布批核結果。「光復元朗」申請人鍾健平早前在收到警方反對通知書後已呼籲市民「千祈不要行」，但最後仍被警方以涉嫌「組織未經批准集結」罪名拘捕。被問到會否擔心出現同樣情況，將軍澳遊行發起人強調，遊行是行使市民應有權利，本來就不應出現秋後算帳，將盡最大努力維持當日秩序。

連登討論區有網民號召8月5日全港大罷工，並在屯門、沙田等多區舉行集會。（網上圖片）

全港大罷工搞手正與民陣商討

網上有網民發起8月5日全港大罷工，警方昨晚回應查詢時指尚未收到有關申請。記者聯絡到大罷工的發起單位，傳媒聯絡人回覆查詢時表示已與泛民聯絡，希望民陣方面能夠代為申領；又指對方態度正面，現時內部正討論中。聯絡人又強調，警方如果沒有發出反對通知書，集會依然可以合法進行；若警方在部分地點發出反對通知書，就將會盡早在當區其他地方申請不反對通知書。

警方回應查詢時提到，根據《公安條例》，任何人參加已被禁止的公眾集會或已被反對的公眾遊行，有機會觸犯「參與未經批准集結」罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年；一經循簡易程序定罪，可判罰款及監禁3年。