【逃犯條例】逾300差估署員工聯署促政府回應　否則採取工業行動

就《逃犯條例》修訂，多個政府部門的公務員近日發起聯署，要求政府聆聽民意。差餉物業估價署今日（30日）向特首林鄭月娥發出公開信，聲稱他們代表逾300名差估署職員，批評政府拒絕聆聽大眾聲音，又稱7.21元朗有大批白衣暴徒襲擊市民，令人懷疑警黑合作。 他們強烈要求政府回應民間五大訴求，包括撤回修例及成立獨立調查委員會等，否則或會採取工業行動，與廣大市民對抗「暴政」。

差餉物業估價署今日（30日）向特首林鄭月娥發出公開信，聲稱他們是全體的差估署職員，要求政府回應五大訴求。（聯署人提供）

聯署代表指出，他們是專業及技術職系的文職同事，約有300多人。公開信指出，過去兩個月以來，市民參與一連串的反修例遊行集會，數以百計市民站出來表達訴求，但政府仍拒絕聆聽大眾聲音，無回應民間五大訴求。

指公務員成為社會撕裂的幫兇

他們又指，7月21日當晚，有大批「白衣暴徒」在元朗襲擊市民，以武器攻擊群眾及記者，行為令人髮指，雖然有大批市民報警，但警方無即時派員保護市民，令人懷疑警黑勾結，報復市民多番上街遊行示威、打傷警務人員。

公開信續指，現時大眾對政府、警隊信心盡失，公務員同事更間接成為社會撕裂的幫兇。

促林鄭下台

他們強烈要求政府回應民間五大訴求，包括完全撤回逃犯條例修訂；追究警察開槍鎮壓；不檢控和釋放反對修例的示威者；撤銷定性6周12集會為暴動；促請林鄭月娥、鄭若驊、李家超及盧偉聰等官員問責下台，並要求成立獨立調查委員會。

他們說，若政府繼續漠視民意，不排除會採取工業行動，與廣大市民對抗暴抗。