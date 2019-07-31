【逃犯條例．直播】被控暴動罪44人抵東區法院　郭家麒許智峯聲援

《逃犯條例》修訂引發的政治風波持續，本周日（7月28日）中環至西環一帶爆發激烈警民衝突。警方當晚拘捕49人，律政司昨日跟警方開會後，決定落案起訴45人，其中44人控以暴動罪，另外一人控以藏有攻擊性武器。其餘4名被捕者中，兩人獲准保釋，兩人獲得釋放。 7月28日中上環爆發嚴重警民衝突，警方昨天公布，在港島西示威中被捕的49人中，有44人被控暴動罪，另1人被控藏有攻擊性武器。45人今早9時半在東區裁判法院提堂，接近早上9時，西灣河地鐵站出現大量聲援人士，東區法院外的聲援人士也企滿大樓外空地，目測約數百人，聲援人士不斷高呼「沒有暴徒，只有暴政」、「釋放義士」、「光復香港，時代革命」。

▼7.28衝突被控暴動罪44人提堂▼

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東區法院外聲援被告的人士眾多，部分人士已站到馬路上。(黃偉倫攝) 【11:15】由於現場天氣惡劣，下起傾盆大雨，大批聲援的市民進入法院避雨，法院大堂已站滿市民。

【11:00】警方拘捕49人中，其中29男16女等45人被落案起訴，44人被控暴動罪，其中1名文員同被控襲警，另有1名男學生被控藏有攻擊性武器，全部被告現分成4案處理，指他們在中上環地區，不同地點涉嫌干犯暴動及相關罪行，最年輕被告僅16歲，他亦被控一項暴動罪。案件（31）在東區裁判法院提堂，今早正開庭處理。 【09:47】民主黨立法會議員許智峯到法院外聲援，他批評，控告44人暴動罪是不折不扣的暴政、可恥行為，同時元朗白衣人士毆打市民則只控以非法集結，顯示政府十分偏頗；公民黨立法會議員郭家麒則呼籲，行政長官林鄭月娥應懸崖勒馬。 【09:25】東區法院外聲援被告的人士眾多，部分人士已站到太安街的馬路上。

今早大約9時許，在3號風球下，西灣河下起大雨及刮起狂風，但並沒有影響聲援人士，眾人仍然情緒高漲，在風雨中高呼口號。