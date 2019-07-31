【逃犯條例．直播】被控暴動罪44人提堂　分4案處理

《逃犯條例》修訂引發的政治風波持續，本周日（7月28日）中環至西環一帶爆發激烈警民衝突。警方當晚拘捕49人，律政司昨日跟警方開會後，決定落案起訴45人，其中44人控以暴動罪，另外一人控以藏有攻擊性武器。其餘4名被捕者中，兩人獲准保釋，兩人獲得釋放。

7月28日中上環爆發嚴重警民衝突，警方昨天公布，在港島西示威中被捕的49人中，有44人被控暴動罪，另1人被控藏有攻擊性武器。44名被控暴動罪人士中，其中1名文員同被控襲警；其餘另1名男學生被控藏有攻擊性武器，全部被告現分成4案處理，指他們在中上環地區，不同地點涉嫌干犯暴動及相關罪行，最年輕被告僅16歲，亦被控一項暴動罪。

45人今早(7月31日)9時半在東區裁判法院提堂，接近早上9時，西灣河地鐵站出現大量聲援人士，東區法院外的聲援人士也企滿大樓外空地，目測約數百人，聲援人士不斷高呼「沒有暴徒，只有暴政」、「釋放義士」、「光復香港，時代革命」。