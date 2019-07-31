【逃犯條例】一文看清45名被告所涉4案　44人准保釋　9月25日再訊

反修訂《逃犯條例》的示威持續，本周日中西區遊行後，再次爆發警民衝突，警方拘捕49人，其中29男16女等45人被落案起訴，44人被控暴動罪，唯一未被控暴動的男學生，則被控一項藏有攻擊性武器罪，全部被告現分成4案處理。案件今（31）在東區裁判法院處理，今有44被告出庭，全部毋須答辯，案件押後至9月25日再提訊，並准以1千元保釋外出。有一名報稱任文員的女被告未有依時出庭，法庭已發出拘捕令。

45名疑有份參與728中西區遊行的示威者被控，東區法院門外一早就塞滿支持者。（羅君豪攝）

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控方分4案控45人

第一宗案件只告1名24歲的男學生，被指藏有伸縮警棍，從而他被控一項藏有攻擊性武器罪.

第二宗案件，涉及兩女1男被告，當中包括年輕最輕，年僅16歲的女被告，他們被指於本月28日在德輔道西近西邊街參與暴動.

第三宗案件，涉及被告最多，共有24人，他們被指於近皇后街參與暴動，其中亦有被告被指在香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆。

第四宗件，涉17名被告，其中一人報稱是機師，指他們於干諾道西及文華里交界參與暴動。

被告的代表律師包括資深大律師潘熙及大律師馬維騉等。(羅國輝攝)

一被告未有到庭 法庭發拘捕令

45名被告，昨全部獲警方保釋，今天再自行上庭，惟其中一名報稱文員的被告甄凱盈（22歲），因未有依時到庭應訊，法庭已向她發出拘捕令。中大學生崔耀明（22歲）今早因入院未能及時到庭，但稍後時能夠出院並到庭應訊，他同樣獲准以同樣條件保釋。

機師獲准保釋期間內離港

裁判官起初不批准任機師的廖頌賢（30歲）在保釋期間離開香港，但控方表示接受他為工作目的離港，裁判官終批准他保釋，但除工作以外情況，不得離港，每月18日要向控方提供更表，在港時仍要遵守宵禁令。

被告湯偉雄（右）、杜依蘭（左）獲准保釋。（羅國輝攝）

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其中兩案只涉4名被告

被告陳子謀，24歲，報稱學生，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指，被告在2019年7月28日，在香港中區干諾道中200號信德中心地下的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即一枝伸縮警棍。

首被告湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）及姓李的16歲女被告，三人同被控暴動罪。控罪指，三人在2019年7月28日，在香港德輔道西近西邊街一帶，連同其他人參與暴動。

李疑在混亂中跌倒 兩人協助同被捕

裁判官今早先處理這兩宗案件，4人全部暫時毋須答辯，並全部獲准以1000元保釋，但期間不得離開香港、遵守宵禁令、居住在報稱地址、每周一次要到警署報到。

據了解，針對湯偉雄、杜依蘭及李等3人的暴動罪中，當時警方正進行清場，李在混亂中跌倒，湯及杜扶起李時即被拘捕。

被告張智麟獲准保釋。（羅君豪攝）

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24被告涉在皇后街一帶參與暴動

另一涉24人的暴動案，被告張智麟（21歲 )、陳梓康（28歲）、鍾泓洋（20歲）、徐慶鈞（20歲）、陳希雋（24歲）、崔耀明（21歲），林少鋒（24歲）、蔡澤新（40歲）、楊智昇（20歲）、林勝如（19歲）、黃頌恩（22歲）、黃錦珊（20歲）、李少康（21歲）、周錦濤（18歲）、莫卓煇（33歲）、黃飛鴻（19歲）、簡健煌（24歲）、譚詩妙（23歲）、羅萬泳（22歲）、蔡寶如（23歲）、譚依婷（25歲）、陸映慧（27歲）及黃柏賢（21歲）。24名被告被控一項暴動罪，控罪指他們在2019年7月28日，在香港德輔道西近皇后街一帶，連同其他人參與暴動。

莫卓煇另被控一項襲警罪，控罪指他在同日在香港德輔道西28號宜必思香港中上環酒店外襲擊執行職責的警務人員，即總督察鄧智兆，據了解，鄧是前警務署「一哥」鄧竟成的兒子。

全部被告均獲准以同樣條件保釋，除了一名22歲，在保良局兒童之家任福利工作員的被告羅萬泳，則可在工作日豁免宵禁令。

涉17名被告案中的女浩陳永琪。(羅國輝攝)

17名被告案1被告未出庭

另一宗案件，涉17名被告，全被控暴動罪，被告包括：陳偉林（21歲）、甄凱盈（22歲）、陳澤峰（22歲）、布紫晴（24歲）、何栢耀（17歲）、梁志鵬（20歲）、楊位醒（31歲）、彭雨彤（20歲）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲）、陳永琪（28歲）、廖天駿（28歲）、林皓正（22歲）、廖紫婷（19歲）、李樹樺（21歲）、胡嘉俊（21歲）及張雯曦（19歲）。控罪指，17名被告於2019年7月28日，在香港上環干諾道中及文華里交界附近，連同其他人參與暴動。

其中甄凱盈未有依時出庭，法庭已發出拘捕令，這案被告廖頌賢，任職機師，因他的工作關係，裁判官准他在保釋期內離境，其他被告以同樣條件保釋，除該機師外，全部均不准離開香港。

裁判官亦因應颱風情況，准許其中2名要增加保釋金至1000元的被告可分別於下周一及周二前繳交保釋金。

案件編號：ESCC1843-1846/2019