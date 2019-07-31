【逃犯條例】45人分4案提堂　兩男女疑在扶跌倒16歲女被告時被捕

反修訂《逃犯條例》的示威持續，本周日中西區遊行後，再次爆發警民衝突，警方拘捕49人，其中29男16女等45人被落案起訴，44人被控暴動罪，唯一未被控暴動的男學生，則被控一項藏有攻擊性武器罪，全部被告現分成4案處理，其中涉及年僅16歲女被告的案，她與一對男女一同被控，據悉，年輕女被告在清場時跌倒，另兩男女扶起她時，3人同被控，並全被控一項暴動罪。案件今（31）仍繼續在東區裁判法院處理，現已有27名被告獲准保釋。

45名疑有份參與728中西區遊行的示威者被控，東區法院門外一早就塞滿支持者。（羅君豪攝）

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控方分4案控45人

第一宗案件只告1名24歲的男學生，被指藏有伸縮警棍，從而他被控一項藏有攻擊性武器罪.

第二宗案件，涉及兩女1男被告，當中包括年輕最輕，年僅16歲的女被告，他們被指於本月28日在德輔道西近西邊街參與暴動.

第三宗案件，涉及被告最多，共有24人，其中一名被告報稱是機師，他們被指於近皇后街參與暴動。

第四宗件涉17名被告，指他們於干諾道西及文華里交界參與暴動，其中亦有被告被指在香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆。

被告湯偉雄（右）、杜依蘭（左）獲准保釋。（羅國輝攝）

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16歲女被告亦被控暴動

裁判官先處理涉及最少被告的兩宗案件，包括被控藏有攻擊性武器的男學生陳子謀（24歲），及被控一項暴動罪的3名被告：湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）及在本案中年紀最小，16歲的姓李的女被告，4人全部暫時毋須答辯，並獲准以1000元保釋，但期間不得離開香港、遵守宵禁令、居住在報稱地址、每周一次要到警署報到。

據了解，針對湯偉雄、杜依蘭及李等3人的暴動罪中，當時警方正進行清場，李在混亂中跌倒，湯及杜扶起李時即被拘捕。

被告張智麟獲准保釋。（羅君豪攝）

再有23被告案准保釋

涉及24名被告的案件，由於有一名被告仍在醫院，故法庭先處理其中23人，他們全獲准以同樣條件保釋，除了一名22歲，在保良局兒童之家任福利工作員的被告羅萬泳，則可在工作日豁免宵禁令。該在醫院的被告，法庭將稍後處理其案件。

案件編號：ESCC1843-1846/2019