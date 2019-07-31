【逃犯條例】45名示威者分4案提堂　16歲女被告亦被控暴動

反修訂《逃犯條例》的示威持續，本周日中西區遊行後，再次爆發警民衝突，警方拘捕49人，其中29男16女等45人被落案起訴，44人被控暴動罪，其中1名文員同被控襲警，另有1名男學生被控藏有攻擊性武器，全部被告現分成4案處理，指他們在中上環地區，不同地點涉嫌干犯暴動及相關罪行，最年輕被告僅16歲，他亦被控一項暴動罪。案件今（31）在東區裁判法院提堂，現正開庭處理。

45名疑有份參與728中西區遊行的示威者被控，東區法院門外一早就塞滿支持者。（羅君豪攝）

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控罪指，其中3名被告涉於本月28日在德輔道西近西邊街參與暴動；另一宗涉24名被告的案件，其中一名被告報稱是機師，他們被指近皇后街參與暴動；另有一宗涉14人的案件，指他們於干諾道西及文華里交界參與暴動，其中亦有被告被指在香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆，另有1人被指於信德中心地下藏有一枝伸縮警棍，年紀最小的為16歲，涉案的被告亦有護士。

16歲女被告亦被控暴動

裁判官先處理其中4人的案件，包括被控藏有攻擊性武器的男學生陳子謀（24歲），同被控一項暴動罪的湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）及在本案中年紀最小，16歲的姓李的女被告等4人，全部暫時毋須均獲准以1000元保釋，但期間不得離開香港、遵守宵禁令、居住在報稱地址、每周一次要到警署報到。

案件編號：ESCC1843-1846/2019