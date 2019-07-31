【風暴韋帕】提防假消息！天文台並不會為業界提供「掛波時間表」

踏入風季，大家都關心天氣變化，聽到「低壓區」、「熱帶氣旋」等字眼會特別敏感，天文台亦不時收到市民電話查詢「幾時打風呀？」而同事們的社交群組亦會多了些朋友噓寒問暖：「好耐冇見！近排幾好嘛？某某報紙話歐美系統預報週末有低壓區逼近香港，會唔會掛波呀？你做天文台，實知幾時啦？」 甚至網上和手機亦會瘋傳某某貨櫃碼頭公司、航空公司的「掛波時間表」，疑幻疑真。

虛假信息層出不窮，天文台並沒有為任何行業或界別提供「掛波時間表」，大家千萬不要輕易相信網上和手機轉發的訊息。（天文台）

（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

如果我正在天文台當值，我會忙得沒有時間回應。如果我正休班，那麼我也和大家一樣是參考天文台有關熱帶氣旋的資訊。要緊記，虛假信息層出不窮，天文台並沒有為任何行業或界別提供「掛波時間表」，大家千萬不要輕易相信網上和手機轉發的訊息。想知道最新的風暴消息，最穩妥的方法還是留意天文台官方網頁和手機應用程式「我的天文台」所發放的最新資訊。

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最後一提，各個世界數值預報模式在不同時間所運行的結果有時分歧及變化可以甚大，因大家使用的觀測資料和數據處理方法有所不同。如果只是單看某一時次的電腦模式預測，在熱帶氣旋剛剛生成、還沒形成、甚至未見蹤影的情況下，就說「颱風會吹襲香港」，便實在過早下定論了。所以說，不要跟車太貼！事實上，預報員要時刻分析實況天氣資訊及評估天氣系統的演變，並比較各電腦模式的預測，同時配合預報團隊的經驗和專業判斷去作出天氣預報。

想知道最新的風暴消息，最穩妥的方法還是留意天文台官方網頁和手機應用程式「我的天文台」所發放的最新資訊。（天文台網頁截圖）

原文：真假颱風消息​

作者：香港天文台蔡瑞聰