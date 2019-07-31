【風球韋柏】7月尾才有8號風球是否遲？過往最多風假年份是......

受熱帶風暴韋帕影響，天文台今﹙31日﹚發出今年首個8號颱風信號。翻查天文台資料，本港平均一年有2個「8號波」，一般會在7月發出當年首個8號或以上颱風信號；個別年份會有一年5次遇上8號風球或以上颱風的情況。根據天文台年初天氣展望，預測全年有4至7個颱風。 今次亦是2017年強颱風天鴿襲港後，港人再度放「風假」。

首個8號信號多在7月發出

回顧過去40年﹙1979年至今﹚的本港熱帶氣旋信號紀錄，一般來說，本港會在7月遇上當年首個8號或以上颱風信號，亦有個別年份﹙1989年及1999年﹚，天文台早至5月懸掛年內首個8號或以上風球。過往在10月或以後發出當年最後的8號或以上風球的情況並不常見，過去40年只有4年如此，而當中兩次發生在2016年及2017年。

平均一年2個8號波

天文台年初公布今年天氣展望，預測全年有4至7個颱風進入香港500公里範圍，並且估計在6月前打風的機會不大。

翻查過往紀錄，天文台過去40年一共發出59個8號或以上颱風信號，並較常於7月至9月間發出。本港平均每年有1.96個8號或以上風球，有個別年份﹙1999年及2017年﹚更出現一年5次「8號波」。

本年熱帶氣旋7月始襲港 較一般情況遲

本港一向容易受到熱帶氣旋影響。7月初熱帶氣旋木恩影響本港，天文台於7月2日至3日發出今年首個1號戒備信號。

翻查天文台紀錄，熱帶氣旋通常於6月首度襲港，過去41年有19年（46%）出現這情況。而歷史上最早襲港的是1967年颱風維奧莉，1967年還未過100天，天文台已於4月9日發出一號戒備信號。至於天文台最遲首次發出一號戒備信號的是2005年，當年在8月12日才首次發出。

上一次「風假」已是2017年

現時天文台會在發出8號颱風信號前2小時通知市民。參照勞工處指引，一般而言，早上7時至下午2時期間，8號或以上颱風信號生效，大部份「朝九晚五」的打工仔和學生全日不用返工返學，可獲一整天「颱風假」。若颱風信號在下午2時前取消，則需在2小時內返回公司。

打工仔對上一次放「颱風假」，已是2017年8月強颱風天鴿影響本港期間。而2018年破壞力驚人的超強颱風山竹襲港時，恰巧是週日，打工仔未有額外假。但翌日﹙週一﹚道路交通因多宗塌樹事件而癱瘓，而政府未有宣布停工，導致打工仔需狼狽趕返工，亦引發風球除下需按情況繼續放假的爭議。

最多風假：2008年

1979年至今，以在周一至周五期間襲港的颱風計算，共有26次打工仔和學生可因天文台發出8號或以上颱風信號而獲放最少半天「假期」，另有15次打工仔有一整天或以上「風假」。

過去40年最多風假的是2008年，強烈熱帶風暴北冕、颱風鸚鵡和颱風風神均於星期一至五吹襲香港，天文台因此四度發出8號信號，令打工仔獲得2.5日額外「假期」。