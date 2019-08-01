兩所監獄風扇多損壞　懲教署助理署長：上月已引入手搖扇供購買

23名泛民立法會議員在上月6日去信懲教署署長胡英明，指收到赤柱及壁屋監獄的在囚人士反映監獄內很多風扇都已損壞，令在囚人士在酷熱天氣下長期汗流浹背，影響健康。聯署信促請署方酌情容許在囚人士使用手提小型電風扇以消暑。 懲教署助理署長吳超覺昨天回覆指，手提電動風扇的外殼及零件會對保安構成潛在風險，署方現階段不會考慮將之引入給在囚人士使用，署方較早前完成引入手搖扇的可行性研究，並於上月已經引入給在囚人士選擇購買。

議員收到反映，壁屋監獄內很多風扇都已損壞，長期未有維修或更換，令在囚人士在酷熱天氣下長期汗流浹背，影響休息和健康。（資料圖片）

23名泛民立法會議員在上月6日去信懲教署署長胡英明，指收到赤柱及壁屋監獄的在囚人士反映監獄酷熱情況，包括監獄內很多風扇都已損壞，長期未有維修或更換，令在囚人士在酷熱天氣下長期汗流浹背，影響休息和健康。聯署信促請署方，酌情容許在囚人士使用手提小型電風扇，或其他方法讓在囚人士以消暑，並積極跟進風扇維修事宜。

懲教署助理署長（行動）吳超覺昨天回覆聯署信，指赤柱監獄及壁屋監獄現時分別於院所內不同地方安裝約1,590部及約350部風扇供在囚人士使用，如發現有任何風扇出現損壞的情況，院所管方會於短時間安排進行維修，以確保運作正常。

院所主管會熱壓力指數 決定炎熱天氣下擬定活動是否繼續

吳超覺又稱，院所主管會根據濕黑球溫度監察器所運算的熱壓力指數，決定在炎熱天氣下是否繼續、修訂或取消在囚人士擬定的活動，無論於戶外或戶內，均會時刻向在囚人士提供充足的飲用水以補充水分流失。而懲教人員亦會密切留意在囚人士的身體狀況，如在囚人士因炎熱天氣而出現任何身體不適的情況，會被轉介至院所醫院診治。

另外，吳超覺表示，署方曾研究引入手提電動風扇的可行性，但基於其外殼及零件會對保安構成潛在風險，署方現階段不會考慮將之引入給在囚人士使用。而署方較早前完成引入手搖扇的可行性研究，並於上月已經引入給在囚人士選擇購買。